PlayStation เปิดศึกรอบชิงฯ "ROAD THE STAGE 2024 Bangkok" วันที่ 30-31 มี.ค.นี้

ROAD THE STAGE 2024 Bangkok เริ่มต้นขึ้นด้วยการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค คว้าชัยชนะในสายเพื่อรับแต้ม FC Point หรือ NBA VC มาครอง พร้อมคำเชิญให้เข้าร่วมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคแบบออนไลน์ ผู้ได้รับชัยชนะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคจะมีสิทธิ์ขึ้นเวที THE STAGE ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายแบบออฟไลน์ ณ กรุงเทพมหานคร ในฐานะตัวแทนภูมิภาคของตน โดยสุดยอดผู้เข้าแข่งขันจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียอาคเนย์ รวมถึงภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ จะได้มาต่อสู้ฟาดฟันเพื่อคว้าเงินรางวัลกว่า 5,000 ดอลลาร์ไปครองการแข่งขันรอบคัดเลือกสำหรับทั้งสองเกมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ต่อด้วยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผู้ชนะเลิศของแต่ละภูมิภาคจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายแบบออฟไลน์ ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 30 - 31 มีนาคม ที่จะถึงนี้นอกเหนือจากการแข่งขัน ROAD THE STAGE แล้ว ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับบูธ PlayStation ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ซึ่งเปิดให้ทดลองเล่นเกม PS5 ใหม่ล่าสุด อาทิ Rise of the Ronin และ Stellar Blade Demo (เฉพาะวันที่ 30-31 มีนาคมเท่านั้น) พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีพ และโปรโมชั่นพิเศษช่วงสงกรานต์ ลดสูงสุด 1,700 บาท สำหรับเครื่องเกม New PS5 ที่บูธจำหน่ายสินค้าภายในงาน"ROAD THE STAGE 2024 Bangkok" เตรียมเปิดศึก ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 30 มีนาคม (EA Sports FC 24) และ 31 มีนาคมนี้ (NBA 2K24) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.playstation.com/th-th/local/news/road-to-the-stage-bangkok/