โคตรเดือด! เปิดตัว "Marvel Rivals" เกมฟรีฮีโร่ซัดกันสนั่นจอสำหรับ PC

Timestream Entanglement

gematsu

ออกมาประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเกมฟรีทูเพลย์ทีมเบสชูตติ้งมัลติเพลย์เยอร์มุมมองบุคคลที่สามรวมเหล่าดาราซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลมาร์เวล ที่ได้อดีตทีมงานผู้เคยสร้างแฟรนไชส์เกมยิงชื่อดังระดับโลกทั้ง Call of Duty และ Battlefield มาร่วมดีไซน์ออกแบบระบบเกมเพลย์เนื้อหาของเกมจะเกี่ยวกับมหาสงครามครั้งใหญ่ เมื่อจอมวายร้าย Doctor Doom ได้ทะเลาะเปิดศึกกับตัวเองที่มาจากอนาคตปี 2099 จนเป็นเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์สุดยุ่งเหยิงเชิงควอนตัมที่เรียกว่าซึ่งได้นำพาทุกจักรวาลมาผสานรวมเข้าด้วยกัน เหล่าฮีโร่และวายร้ายจากทั่วทุกสารทิศจึงต้องมาต่อสู้และพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อขัดขวางแผนการยึดครองของสอง ดูมรูปแบบการแข่งขันจะเป็นลักษณะ PvP แบ่งทีมผู้เล่น 6 ต่อ 6 โดยตัวเกมจะขนบรรดาตัวละครซูเปอร์ฮีโร่และซูเปอร์วายร้ายมาให้เลือกบังคับ ทั้งจากจักรวาล Avengers, Guardians of the Galaxy, X-Men และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจุดขายหลักของเกมอยู่ตรงระบบที่เป็นการผสมผสานพลังระหว่างสองตัวละคร ยกตัวอย่างเช่น Rocket สามารถปีนขึ้นไปกราดยิงบนหลัง Groot ได้ หรือให้ Hulk ปล่อยพลังงานแกมม่าชาร์จใส่เกราะ Iron Man เพื่อสร้างแดเมจอันรุนแรง เป็นต้นผู้เล่นจะได้สัมผัสแผนที่หลากหลายตั้งแต่แอสการ์ดไปจนถึงนครโตเกียวยุคอนาคต 2099 ซึ่งไม่เพียงแค่พลังที่เป็นตัวกำหนดชัยขนะเท่านั้นอาศัยสิ่งต่างๆรอบกายมาสร้างเป็นกลยุทธ์ อาจใช้เป็นที่หลบกำบังหรือใช้มันเป็นอาวุธโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในสมรภูมิ