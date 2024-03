คอนโซล PlayStation 5 เพิ่มระบบอัดคลิปสอนคนอื่นเล่น

เดิมที ลูกเล่นนี้ก็คือระบบ Game Help เป็นตัวช่วยที่มีอยู่นานแล้วบนคอนโซล PS5 สามารถหยุดเกมในจุดที่มีปัญหาเล่นไม่ผ่านแล้วมาดูคำบอกใบ้ได้ทันที แต่ก็ต้องเป็นเกมที่รองรับมีการทำวิดีโอข้อความแนะนำมาจากฝั่งผู้พัฒนาเองสำหรับการอัพเดตใหม่จะเรียกว่า Community Game Help ให้ชุมชนผู้เล่นมีส่วนร่วมด้วย สามารถบันทึกคลิปการเล่นผ่านด่านยากของตนเองแล้วอัพโหลดแบ่งปันให้คนอื่นดูพร้อมระบบจัดเรตให้คะแนนว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหน เป็นตัวเลิอกใหม่เพิ่มนอกจากคำบอกใบ้เดิมของผู้สร้างเกมหากสนใจเข้าร่วม ผู้ใช้คอนโซล PS5 จะต้องเข้าไปตั้งค่าในเมนู Captures & Broadcasts ให้บันทึกการเล่นอัตโนมัติและเข้าร่วม Community Game Help จากนั้นเมื่อเล่นเกมผ่านยาก ระบบจะนำคลิปตอนเล่นไปจัดการให้ทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบโดยผู้ดูแลและเมื่ออัพโหลดเสร็จสิ้นก็จะแจ้งเตือนพร้อมลบทิ้งจากเครื่องไม่กินพื้นที่ ยืนยันจับเฉพาะตอนเล่นไม่บันทึกเสียงแชทหรือวีดีโอเว็บแคมเพื่อความเป็นส่วนตัวทางโซนีวางแผนจะปล่อยตัวอัพเดตนี้ในช่วงหลังของปี รองรับเฉพาะบางเกมก่อนและจะขยายเพิ่มในอนาคต สามารถใช้งานได้หมดทุกคนไม่เกี่ยงว่าเป็นสมาชิก PlayStation Plus หรือไม่