"Ender Magnolia" เกมแอ็คชันภาคต่อของ "Ender Lilies" วางจำหน่ายแล้ววันนี้!

"Ender Magnolia: Bloom in the Mist" เป็นเกมแอ็คชันอาร์พีจีแบบ Side-Scrolling เล่าเรื่องราวในอีกหลายทศวรรษต่อมาจากเหตุการณ์ในเกมภาคแรก ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Lilac เด็กสาวที่มีพลังในการช่วยเหลือมนุษย์เทียมที่เรียกว่า Homunculi ผู้เล่นจะออกเดินทางร่วมกับ Homunculi ในดินแดนแห่งควัน เพื่อตามหาความทรงจำที่หายไปซึ่งเกี่ยวพันถึงการล่มสลายของอาณาจักร และกอบกู้ชะตากรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือ Homunculiผู้เล่นจะได้ผจญภัยในดินแดนแห่งควันอันกว้างใหญ่ ต่อสู้กับ Homunculi ที่คลุ้มคลั่งด้วยความช่วยเหลือของคู่หู Homunculi และเหล่าพวกพ้อง ค้นหาสไตล์การต่อสู้ของตนเองด้วยสกิลเฉพาะตัวที่มีมากกว่า 30 แบบ รวบรวมและอัปเกรดอุปกรณ์รวมถึงไอเทมมากมายเพื่อพัฒนาตัวละครและเอาชนะความท้าทาย หรือปรับระดับความยากเพื่อเพลิดเพลินกับเรื่องราวที่น่าติดตามของผู้ที่ยังเหลือรอดในโลกหลังหายนะ"Ender Magnolia: Bloom in the Mist" วางจำหน่ายบน PC (Steam) ในรูปแบบ Early Access แล้ว โดยตัวเกมเตรียมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 4/5 และ Xbox Series X/S เร็ว ๆ นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://endermagnolia.com/