"DRAGON BALL: Sparking! ZERO" ปล่อยตัวอย่างใหม่เผยระบบต่อสู้และ 11 ตัวละครใหม่ล่าสุด

DRAGON BALL: Sparking! ZERO กลับมาพร้อมกับองค์ประกอบการเล่นเกมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งเป็นส่วนที่รู้จักกันดีและเป็นที่ชื่นชอบในแฟรนไชส์นี้ ช่วยให้การต่อสู้ดูน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น เร็วขึ้น น่าประทับใจและคงไว้ซึ่งสไตล์ของแท้ตามแบบฉบับของอนิเมะ คุณสมบัติที่วิวัฒนาการขึ้นอีกขั้น เช่น "ระดับความชำนาญ" "โต้กลับสวนคืน" และ "วานิชชิ่งอซอล์ท" ได้รับการเพิ่มเข้ามา ให้โอกาสผู้เล่นได้โต้กลับคู่ต่อสู้และเพิ่มกลยุทธ์ในการต่อสู้มากขึ้นเทรลเลอร์ชุดใหม่นี้ยังเผยโฉม 11 ตัวละครใหม่ที่จะมาเข้าร่วมการต่อสู้ใน DRAGON BALL: Sparking! ZERO ซึ่งคราวนี้เน้นไปที่การโต้ตอบกันระหว่าง "ความเร็ว" กับ "พลัง" ได้แก่- ซูเปอร์ทรังคซ์- ผู้เฒ่าเต่าแมกซ์เพาเวอร์- นัปป้า- บาตะ- จีสึ- โบรลี่ ซูเปอร์ไซย่า (ฟูลเพาเวอร์)- ฮิตโตะ- เคล ซูเปอร์ไซย่า (คลุ้มคลั่ง)- ท็อปโปะ- ดิสโปะ- คาคุนสะDRAGON BALL: Sparking! ZERO พัฒนาขึ้นโดย Spike Chunsoft สำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia LINE และ YouTube