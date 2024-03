"Marvel 1943: Rise of Hydra" เกมกัปตัน ปะทะ เสือดำ ออกปี 2025

gematsu

ล่าสุดทาง Skydance New Media ได้ออกมาประกาศเตรียมวางจำหน่ายเกมแนวแอ็คชั่นผจญภัยเล่นตามเนื้อเรื่องที่มีสองซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลเป็นตัวละครหลักชูโรง โดยตัวเกมมีกำหนดวางแผงให้เล่นกันภายในปี 2025 แต่จะลงให้กับแพลตฟอร์มหรือเครื่องเล่นเกมใดบ้างนั้นยังไม่มีการเปิดเผยเหตุการณ์ในเกมจะเกิดขึ้นในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองช่วงปี 1940 ระหว่างที่ทั่วโลกกำลังวุ่นวายโกลาหลในวัยหนุ่มผู้เป็นที่รู้จักกันในนาม Captain America และกษัตริย์ปู่ของทีชัลล่าผู้สวมชุด Black Panther ณ เวลานั้น ทั้งคู่ต่างต้องเผชิญรับมือกับภัยร้ายคุกคามเงียบที่อาจนำไปสู่การลุกฮือของจักรวรรดิไฮดราจากตัวอย่างเทรลเลอร์ เราจะได้เห็นสองซูเปอร์ฮีโร่ต่างแดนโคจรมาไฝว้กันตบตีก่อนแล้วค่อยผูกมิตรตามสไตล์มาร์เวล โดยนอกเหนือจากสองฮีโร่ผู้เป็นดาวเด่นแล้วตัวเกมยังนำเสนอดาราสมทบอีกสองตัวละคร ได้แก่นายทหารหนุ่มผิวสีสังกัดหน่วย Howling Commandos ของสหรัฐฯ และสปายสาวชาววากันด้าที่แอบแฝงตัวอยู่ในปารีส ซึ่งผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครทั้ง 4 นี้ในช่วงเวลาที่ต่างกันของเกมคลิปเปิดเผยสตอรี่ของเกม Marvel 1943: Rise of Hydra ถูกปล่อยออกมาให้ได้รับชมกันภายในงาน State of Unreal 2024 ที่ทางค่าย Epic Games มุ่งหวังให้มันเป็นหนึ่งในเกมที่โชว์ศักยภาพขุมพลังของเอนจิ้นเวอร์ชันล่าสุดที่จะยกระดับความสมจริงของภาพกราฟิกขึ้นไปอีกขั้น ส่วนเกมเพลย์ตอนเล่นจริงนั้นมันจะสวยงามเท่าตัวอย่างเทรลเลอร์ที่นำมาโชว์หรือไม่ แฟนๆก็คงต้องรอลุ้นติดตามชมกันต่อไป