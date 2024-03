สายหุ่นเฮ! อนิเมะ Macross ทุกภาคเตรียมฉายทาง Disney+ ในปี 2024

อนิเมะ Macross ภาคแรกคือ "The Super Dimension Fortress Macross" ออกฉายครั้งแรกในปี 1982 โดยมีจุดเด่นคือหุ่นรบที่สามารถแปลงร่างเป็นเครื่องบินและ GERWALK (หุ่นกึ่งเครื่องบิน) เรื่องราวรักสามเส้า และเพลงดังจากนักร้องมากมาย ซึ่งในปี 1994 และ 2017 อัลบั้มเพลงจากภาพยนตร์ Macross ได้รับรางวัล Japan Gold Disc Award สาขาอัลบั้มแห่งปีในหมวดอนิเมะ และในปี 2020 เพลงยังติดอันดับหนึ่งในการจัดอันดับเพลงประจำสัปดาห์ของ Oricon อีกด้วยสำหรับอนิเมะ Macross ทั้ง 18 ภาค ที่เตรียมปล่อยฉายทาง Disney+โดยอนิเมะทั้ง 18 ภาค มีดังนี้- The Super Dimension Fortress Macross (ฉายเฉพาะในญี่ปุ่น)- The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love? (ฉายเฉพาะในญี่ปุ่น)- The Super Dimension Fortress Macross Flash Back 2012- The Super Dimension Fortress Macross II -Lovers Again-- Macross Plus- Macross Plus Movie Edition- Macross 7- Macross 7 the Movie: The Galaxy is Calling Me!- Macross Dynamite 7- Macross Zero- Macross Frontier- Macross Frontier the Movie ~Itsuwarinoutahime~- Macross Frontier the Movie ~Goodbye Tsubasa~- Theatrical Short Macross F ~Labyrinth of Time~- Macross FB7 Ore no Tawo Kike!- Macross Delta- Macross Delta the Movie: Passionate Valkyrie- Macross Delta the Movie Absolutely LIVE!!!!!!สำหรับอนิเมะ Macross ภาคใหม่อยู่ระหว่างการสร้างโดยสตูดิโอ SUNRISE ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเนื้อเรื่องหรือกำหนดการฉายใด ๆ