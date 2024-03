"TSX by Astronize" จัดแฟนมีตครั้งแรก เผย RoadMap เปิดจริงเมษายนนี้

ภายในงานทีมงานได้ประกาศกำหนดการการเปิดให้บริการ Open Beta เดือนเมษายน 2567 พร้อมเผย Roadmap การอัปเดตให้ทราบก่อนใคร เริ่มด้วยการเผยถึง 4 ระบบใหม่ของเกม TSX by Astronize ที่จะมีความแตกต่างจากเกม TS Online Mobile ได้แก่สำหรับใช้ในการอัปเกรดระบบต่าง ๆ ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเกม TSX ทั้งระบบวิญญาณขุนพลและระบบยุทธภัณฑ์เทพ นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนออกไปเป็น TSX Token เพื่อใช้ในซื้อ-ขายไอเทม NFT บนแพลตฟอร์ม Astronize Market ได้อีกด้วย โดยเหรียญ TSX สามารถหาได้จากระบบขุดเหรียญภายในเกมช่วยเสริมความสามารถให้กับขุนพลของผู้เล่น ทั้งด้านค่าสเตตัส และจำนวนสกิลที่เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยยกระดับความสามารถของขุนพลให้หลากหลายและใช้งานได้มากยิ่งขึ้นชุดอุปกรณ์ประเภทใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน TSX โดยสามารถนำมาสวมใส่ได้ทั้งตัวละครของผู้เล่นและสวมใส่ให้กับขุนพล ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครในแต่ละสายได้แบบเฉพาะทาง และโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไอเทมใหม่ที่ใช้สำหรับเพิ่มค่าสเตตัสของ "คุณสมบัติย่อย" ของยุทธภัณฑ์เทพให้มีค่าพลังสเตตัสที่สูงขึ้นแบบสุ่ม โดยสามารถหาหินรูนได้จากการสุ่มบูชาเทพวิญญาณ นอกจากนั้นยังสามารถรับได้จากกิจกรรมภายในเกม หรือหาซื้อได้จากร้านค้า ซึ่งจะมีถุงสุ่มรูนหลากหลายระดับสำหรับการแผนอัปเดตเนื้อหา ทีมงานได้เตรียมเนื้อหาใหม่ ๆ อัปเดตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ระบบขุนพลจุติขั้น 2 (Max Lv. 200), ระบบรบ้านและกาชาบ้าน, ตัวละครหลักจุติขั้น 2 พร้อมสมญานาม จอมทัพ, กุนซือ, จอมยุทธและเซียน (Max Lv. 200), จุดยุทธศาสตร์กองทัพ, ระบบภูติ (สัตว์เลี้ยง), เวทีประลองเซียน ฯลฯภายในงานแฟนเกมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนู รวมถึงได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มาพร้อมรางวัลสุดลิมิเต็ด เช่น กิจกรรมแชะแชร์ ถ่ายภาพในงานโพสต์ลงโซเชียล, กิจกรรม My TSX Moments ร่วมแชร์ความประทับใจ, กิจกรรมไขปริศนากับ TSX"TSX by Astronize" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าบน Google Play และ App Store แล้ววันนี้ พร้อมเปิดจองแพ็คเกจสุดคุ้มรับไอเทมสุดพิเศษ โดยมีให้เลือกทั้งหมด 4 แพ็ค ได้แก่ แพ็คเกจ Beginner Soldier, แพ็คเกจ Senior Soldier, แพ็คเกจ Warlord และ แพ็คเกจ Emperor (รายละเอียดเพิ่มเติม https://medium.com/@astronize/tsx-preorder-package-706f02cc4416