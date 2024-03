"Call of Duty: Warzone Mobile" พร้อมลุยเล่นฟรีแล้ววันนี้

เกมใหม่นี้จะอิงมาจากภาค Warzone ปกติที่เปิดอยู่บนแล้วคอนโซล PC นำมาดัดแปลงใหม่ให้เล่นแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีร่วมกัน แถมยังมีการเชื่อมโยงเนื้อหาส่วนหนึ่งให้ใช้ข้าวของและเก็บค่า XP เดินหน้าฟาร์ม Battle Pass ข้ามแพลตฟอร์มได้เมื่อเปิดเกมขึ้นมา หน้าจอจะมีตัวเลือกระหว่าง "เข้าสู่ระบบ" และ "เล่นเดี๋ยวนี้" หากเคยสมัครบัญชี Activision ID เล่นเกมซีรีส์ Call of Duty อยู่แล้วก็ต้องเลือกเข้าสู่ระบบเพื่อนำข้อมูลมาใช้ต่อเนื่องกัน มิเช่นนั้นจะกลายเป็นการสร้างบัญชีชั่วคราวขึ้นมาแทนและไม่สามารถนำข้อมูลกลับไปรวมกับบัญชีที่มีอยู่ได้หากเป็นมือใหม่จริงๆ การเริ่มด้วยบัญชีชั่วคราวก็สามารถเล่นได้เช่นกัน มีการเก็บเลเวลแรงก์อาวุธ ปลดล็อกไอเทมโหลดเอาต์ เพิ่มค่าเกียรติยศ รวมถึงเข้าร่วมเนื้อหาประจำซีซันและอีเวนต์ตามปกติสำหรับเนื้อหาและไอเทม ตัวเกมก็จะติดป้าย Tag บอกให้ทราบว่าจะเชื่อมโยงกับเกมภาค Modern Warfare II หรือ Modern Warfare III ได้หรือไม่ อย่างเช่นโอเปอเรเตอร์ พิมพ์เขียว หรืออาวุธ หากระบุว่าเฉพาะ PC หรือคอนโซลก็จะไม่ตามมาลงใน Warzone Mobile แต่ถ้าระบุว่าสำหรับ WZM ก็จะใช้เฉพาะบน Warzone Mobile ไม่มีผลกับคอนโซล PC แถมบางชิ้นจะติดค่าระดับความหายากด้วยนอกจากนี้ ผู้ที่เคยเล่นเวอร์ชันเปิดแบบจำกัดบน iOS จะต้องดาวน์โหลดเกมเวอร์ชันใหม่เปิดจริงแยกมาอีกแอพ โดยข้อมูลจะยกยอดตามมาผ่านการเชื่อมโยงบัญชี ส่วนผู้ใช้แอนดรอยด์จะอัพเดตในแอพเดิมเลยเนื้อหาการเล่นหลักจะประเดิมด้วยโหมดแบทเทิลรอแยลแผนที่ "แวร์ดานสค์"รองรับผู้เล่นสูงสุด 120 คนสู้กันเพื่อหาผู้ชนะ นำกลับมาให้ผู้เล่นสัมผัสอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน บนท้องฟ้า ขับยานพาหนะบุกสู่เป้าหมายอย่างเร่งด่วน หรือปกป้องพื้นที่จากศัตรูแม้จะพลาดโดนสอย ระบบ Gulag ก็จะให้โอกาสครั้งที่สองดวลกับผู้เล่นที่ร่วงมาเช่นกัน หากชนะได้ก็จะกลับสู่สมรภูมิใหม่อีกรอบอีกทางเลือกหนึ่งคือ “เกาะรีเบิร์ธ”ในโหมดที่เรียกว่ารีเซอร์เจนซ์ผู้เล่นสูงสุด 48 คนและเกิดใหม่ได้เรื่อยๆตราบใดที่เพื่อนร่วมทีมยังเหลือ เน้นการต่อสู้ดุเดือดต่อเนื่องได้อีกอารมณ์ต่างกันนอกจากนี้ โหมดมัลติเพลเยอร์แบบ Call of Duty คลาสสิกก็ยังเอามาด้วย สำหรับคนอยากเก็บเลเวลซ้อมมืออุ่นเครื่องหรือมีเวลาไม่มาก มาพร้อมตัวเลือกกติกาและแผนที่หลากหลายอย่างเช่น เดธแมคช์ ชิงพื้นที่ ค้นหาและทำลายไม่เพียงแค่เนื้อหาแต่เท่านั้น แต่ Warzone Mobile ยังออกแบบการเคลื่อนไหว วิธีควบคุม การเล็ง ปรับแต่งอาวุธ ไปจนถึงฟิสิกส์ อนิเมชัน และเสียงประกอบให้เหมาะสมกับสมาร์ตโฟนโดยเฉพาะ ขณะที่ยังคงประสิทธิภาพสูงอย่างที่ผู้เล่นคาดหวังได้จากซีรีส์ Call of Dutyวิธีบังคับด้วยจอทัชสกรีนจะสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ วางตำแหน่งปุ่มจอยสติ๊กจำลอง เลื่อนมากน้อยให้ถนัดมือหรือจะเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์จริงผ่านบลูทูธก็ได้เช่นกัน เอาใจทั้งมือใหม่ คนเล่นจริงจัง หรือคนที่เคยเล่นบนคอนโซล PC มาก่อนอีกสิ่งที่ต่างจากแพลตฟอร์มอื่นคือเนื้อหาปรับแต่งเอง Warzone Mobile Original และกิจกรรมเฉพาะบนสมาร์ทโฟนแถมยังมี Arsenal Store ให้ซื้อไอเท็มจาก Modern Warfare II และ Modern Warfare III ด้วยการใช้เหรียญที่หาได้จากการเล่นตามปกติหลังจากเปิดเล่นวันแรกทั่วโลก เกมจะประเดิมด้วยอีเวนต์ทันทีเรียกว่าปฏิบัติการ: เดย์ซีโร่ เป็นการเก็บสะสมแต้ม Event Points (EP) เพื่อปลดล็อกของรางวัลที่มีในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้นกติกาของอีเวนต์จะมีพื้นที่เรียกว่าโซนปะทะทั้งหมด 6 โซน แบ่งเป็น 5 โซนสำหรับแผนที่เวอร์แดนสค์ และ 1 โซนใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งเกาะรีเบิร์ธ ให้เข้าไปทำภารกิจเป้าหมายด้านในแล้วจะได้รับแต้ม EP มากน้อยตามความสำเร็จ ส่วนฝั่งโหมดการเล่นมัลติเพลย์เยอร์ก็จะมีแต้ม EP ให้เช่นกันแม้จะน้อยกว่าแบทเทิลรอแยลเมื่อชุมชนผู้เล่นสะสมแต้ม EP รวมกันได้มากพอ โซนการเล่นถัดไปก็จะเปิดออกมาตามเป้าและทยอยปลดล็อกของรางวัลให้กับทุกคนทั้งหมด 6 โซน อีกทั้งผลงานการเก็บแต้มของรายบุคคลก็จะมีรางวัลให้ด้วย อย่างเช่นนามบัตร เหรียญตรา สกินโอเปอเรเตอร์ พิมพ์เขียวอาวุธ และสกินยานพาหนะหลังปลดล็อกได้ตามเงื่อนไข ผู้เล่นจะสามารถรับรางวัลได้ทันทีในร้านค้าอีเวนต์ กำหนดเวลาถึง 23.00น. วันที่ 4 เมษายนในโซนประเทศไทย ซึ่งนอกจาก Warzone Mobile แล้วจะเอาไปใช้กับ Warzone บนคอนโซล PC และ Modern Warfare III ได้ด้วย