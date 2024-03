Genshin Impact จับมือ Discovery Channel เปิดตัวสารคดีสั้นเพื่อการกุศล

กิจกรรมบนเว็บไซต์ "ตามรอยภาพถ่าย สำรวจธรรมชาติ"







สารคดีความยาว 8 นาทีเรื่องนำเสนอทิวทัศน์ทางธรรมชาติต่าง ๆ อย่างสนุกสนานในรูปแบบการบรรยายสดและแนะนำไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึงสิ่งที่ธรรมชาติทำ และเหตุใดธรรมชาติจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์ ก่อนจะฉายให้เห็นการพูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี ในห้องตัดต่อ สารคดีได้นำเสนอความงดงามและคุณค่าอันลึกล้ำของธรรมชาติ ปิดท้ายด้วยข้อมูลเกี่ยวกับมลภาวะ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ เช่น:• มากถึง 12 ล้านเมตริกตัน: คือปริมาณพลาสติกที่มนุษย์ทิ้งลงมหาสมุทรในแต่ละปี หรือก็คือประมาณ 26 พันล้านปอนด์ต่อปี ภายในปี 2050 พลาสติกจะมีมากกว่าปลาในมหาสมุทรทั้งหมด• จากข้อมูลดาวเทียมระหว่างปี 2002 ถึง 2019 โลกได้สูญเสียป่าเขตร้อนโดยเฉลี่ย 3.6 ล้านเฮกตาร์ (9 ล้านเอเคอร์) ต่อปี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเบลเยียมภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมนักแสดง นักสำรวจ และนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงมากมาย โดยมาเป็นผู้ให้เสียงมนุษย์กับภูมิทัศน์แต่ละแห่ง (เรียงตามลำดับที่ปรากฏ) :นักแสดงผู้รับบท Jon Snow ในซีรีส์โทรทัศน์ทาง HBO "มหาศึกชิงบัลลังก์ (Game of Thrones)" ที่ได้รับรางวัลเอมมี (Emmy Award) โดย Harington ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมีสองครั้ง และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำหนึ่งครั้งในปี 2020นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แต่งหนังสือ "Who Cares Wins" และผู้กำกับภาพยนตร์ นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) ทั้งยังเคยร่วมงานกับ The World Land Trust และ WWFนักสำรวจ และนักกีฬาชั้นนำที่ร่วมแสดงในรายการ Discovery Channel เช่น "Naked and Afraid", "First Man Out", "Race to Survive Alaska" และอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการให้ผู้คนได้เข้าถึงกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์, นักเขียนบทความและนักเขียนหนังสือตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ผลงานล่าสุดของเธอ ได้แก่ "Animal Park", "Springwatch", "Autumnwatch", "Lambing Live", "Living With Nomads", "Back to the Land และ Escape to the Farm" ผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของเธอคือ "Where the Hearth Is: Stories of Home"นักสำรวจกลางแจ้งในชีวิตจริงชื่อดัง ซึ่งเผชิญหน้ากับอันตราย และความงามของทะเลทรายทั่วโลกมานับไม่ถ้วนในรายการ Discovery Channel เช่น "Marooned" และ "First Man Out"ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม เป็นต้นไป ผู้เล่นสามารถสำเร็จการท้าทายออนไลน์ร่วมกับผู้แทนของทริปสำรวจธรรมชาติใน Teyvat อย่าง Kaveh ในเพื่อรับรางวัล Primogem และเฟอร์นิเจอร์ Serenitea Pot "หากทะเลทรายกลายเป็นผืนป่า" ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ Genshin Impact ได้ประกาศตัวละครในเกมทั้งห้าคน ได้แก่ Beidou, Kokomi, Albedo, Tighnari และ Candace เพื่อเป็นตัวแทน และร่วมสำรวจถิ่นที่อยู่ทั้งห้าประเภทใน Teyvat กับผู้เล่นและแฟน ๆนอกจากนี้จะจัดขึ้นในฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เกาหลี และสหราชอาณาจักรในระยะเวลาจำกัด โดยรายได้จากการขายสินค้าออฟไลน์จะบริจาคให้กับองค์กรอนุรักษ์ป่าฝน Cool Earth วันที่ 30 มีนาคม เวลา 10:30 - 20:30 น. และวันที่ 31 มีนาคม เวลา 11:00 - 19:00 น. ที่ Westfield Forum Les Halles, 101 Porte Berger, 75001 Paris16 - 17 มีนาคม เวลา 10:00 - 19:00 น. ที่ Genshin Impact Pop Up Store, Rosa-Luxemburg-Straße 9-13, 10178 Berlin29 - 30 มี.ค. เวลา 9:30 - 21:00 น. ที่ Centro Commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia, 30, 00167 Romaเริ่มวันที่ 13 เมษายน ทุกวันเวลา 10:00 - 20:00 น. ที่ Genshin Impact Café, 158 Wausan-ro, Mapo-gu, Seoulวันที่ 15 - 16 มีนาคม เวลา 9:00 - 21:00 น. และวันที่ 17 มีนาคม เวลา 12:00 - 18:00 น. ที่ Westfield Stratford City, 157 Montfichet Rd, London E20 1EJความร่วมมือระหว่าง Hoyoverse และ Discovery Channel คือความพยายามร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงแหล่งที่อยู่อาศัยที่เปราะบาง และใกล้สูญพันธุ์บนโลก ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ "Genshin Impact × Discovery" ได้ที่ @GenshinImpact บน X, Instagram, Facebook และ HoYoLAB