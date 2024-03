เทวทูตบุก! คอลแลป "Tower of Fantasy x Evangelion" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้

เมื่อการมาถึงของเทวทูตตนที่ 4 และเทวทูตตนที่ 10 จากรอยแยกมิติ ได้ทำลายความสงบสุขของเมือง Vera พวกเทวทูตถูกพบในอาณาเขตนอก Mirroria แต่แล้ว Evangelion สุดแกร่งทั้ง 3 ที่เป็นผู้ที่สามารถควบคุมอาวุธชีวจักรกล ซึ่งเป็นผู้มาจากนอกดาวไอดา ได้ผนึกกำลังกับ Vera ผู้พิทักษ์และผู้ปฏิบัติการ เพื่อเริ่มแผนการต่อกรกับสิ่งมีชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ แต่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพลังงาน หน่วย Evangelion ทั้ง 3 จึงถูกย้ายไปตั้งฐาน ณ โรงเก็บเครื่องบินที่ถูกปิดใน Vera ที่ที่สามารถชาร์จพลังงาน เพื่อให้พร้อมสำหรับแผนการรับมือของการกลับมาเยือนจากพวกเทวทูตอีกครั้งสำหรับแผนสำรองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการรุกรานของเทวทูตที่เกิดขึ้น Mirroria ได้เปิดใช้กลไกดั้งเดิมของ Tower of Fantasy อีกครั้ง ผู้เล่นสามารถใช้พลังเฉพาะนี้เพื่อต่อสู้กับการรุกรานที่ไม่คาดคิด ผู้เล่นจะทำหน้าที่เป็นนักบินของอุปกรณ์การรบโบราณในการต่อสู้กับเหล่าเทวทูตร่วมกับหน่วย Evangelionตัวละครซิมูลาครัมลิมิเต็ดและอาวุธลิมิเต็ดเปิดตัวในโลก Tower of Fantasy "อาซึกะ" สาวน้อยที่มาจากต่างโลก ผมยาวสีเหลืองและชุดขับหุ่นสีแดงเป็นลักษณะเด่นที่ทำให้เธอโดดเด่นในหมู่ผู้คน ด้วย EVA-02 เธอต้องการพิสูจน์ความสามารถตัวเองในการเอาชนะการโจมตีของเทวทูต● ระยะเวลาแบนเนอร์ : 12 มี.ค. 2024 จนถึง 14 เม.ย. 2024 เวลา 04:00 น.● อาวุธของตัวละครที่มีการคอลแลป จะไม่เข้าสู่ "กองกลางอาวุธถาวร"● เนื่องจากอาวุธตัวละคร "อาซึกะ" จะไม่มีร่างสอง โปรดทำการซื้ออย่างระมัดระวังในส่วนของซิมูลาครัมลิมิเต็ด "อายานามิ เรย์" และ อาวุธลิมิเต็ด "รีเดมชั่น" จะเข้าสู่เกมในวันที่ 28 มีนาคม หลังจากการอัปเดตเวอร์ชันอีกครั้งสำหรับ "อาซึกะ" จะมาพร้อมกับชุดคอสตูมใหม่ สไตล์นักเรียนสาวสุดน่ารัก ซึ่งจะเปิดขายแบบจำกัดเวลา● ระยะเวลาร้านค้า : 14 มี.ค. - 21 มี.ค. 2024 เท่านั้น● การสุ่มทั้งหมด 15 ครั้งจะได้รับไอเทมลิมิเต็ด รวมถึงชุดอาซึกะใหม่ กล่องของขวัญ และอื่น ๆ อีกมากมายประชากรผู้ไม่ธรรมดาของ Tokyo-3 มาถึงมิเรอเรียแล้ว ผู้เล่นสามารถรับได้ฟรี จากการทำกิจกรรมในช่วงคอลแลป โดยสามารถรับได้สูงสุดถึง 3 ดาวผู้เล่นสามารถทำกิจกรรมคอลแลป เพื่อสะสมแต้มและแลกรางวัลเป็นได้ฟรี โดยดีไซน์ของชุดได้รับแรงบันดาลใจมาจากหุ่น EVA-01นอกจากชุดฟรีอย่าง "ชุดคอลแลป: โจมตีแฟนตาซี" แล้ว ผู้เล่นยังสามารถครอบครองชุดสุดเท่อย่างผ่านการกาชาภายในเกมในช่วงเวลาจำกัด● ระยะเวลาร้านค้า : 19 มี.ค. - 26 มี.ค. 2024 เท่านั้น● การเข้าร่วมสุ่มรางวัลนอกจากจะได้ชุด "เปลวไฟแดง" และทรงผม "เปลวไฟ" แล้วยังมีโอกาสได้รับกล่องของขวัญ 'ตราที่ระลึก NERV' (อวตาร์ 'ตราที่ระลึก NERV'), กรอบอวตาร์ 'ชุดคุมเปลวไฟ', กล่องแชท'โบว์ไทด์สีดำ', เศษเครื่องปฏิกรณ์ไมโครป้อมปราการ, เศษเอ็กโซสเกเลตันป้อมปราการ, เศษกล่องแว่นกลยุทธ์ป้อมปราการ, นิวเคลียสแดง และทรัพยากรอื่น ๆ อีกมากมายพาหนะใหม่สุดเท่ ที่มาพร้อมดีไซน์โดดเด่นเคลือบสีเทาและสมรรถนะการใช้งานแสนโฉบเฉี่ยว ด้วยการปรับแต่งให้ล้ำเกินใคร พาหนะนี้พร้อมลุยทุกพื้นที่และสร้างประสบการณ์การต่อสู้อีกระดับ เพียงปลดล็อคบัตรพาสเฟส 15 เพื่อปลดล็อกมิเรอเรียโซลปลั๊กจะเข้าร่วมวางจำหน่ายในร้านค้าที่ราคา 1280 แทเนียม ในอัปเดตครั้งต่อไป หลังจากกิจกรรมบัตรพาสในซีซั่นนี้สิ้นสุดลงสำหรับผู้เล่นที่กำลังเล็งซิมูลาครัมตัวก่อนหน้า ถึงเวลาแล้วกับการรีรันคำสั่งซื้อพิเศษที่สามารถเลือกหน้าตู้เองได้ถึง 14 ซิมูลาครัม● ระยะเวลากิจกรรม: 12 มี.ค. - 30 เม.ย. เวลา 04:00 น.● ในช่วงระหว่างกิจกรรม ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมการรีรันคำสั่งซื้อลิมิเต็ด 14 ซิมูลาครัม ได้แก่ หลาน , อิคารัส , กนอนโน, รูบิเลีย, หลิวฮั่ว, หยู่หลาน, ซีค, หวง, เฟยเซ่อ, หลิงหาน, เยียนเหมี่ยว, เบรวี่, พล็อตติ และ ยานู่คอลแลป "Tower of Fantasy x Evangelion" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้ ผู้เล่นสามารถติดตามกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเวอร์ชัน 3.7 ได้ที่ www.toweroffantasy-global.com ดาวน์โหลดเกม Tower of Fantasy ได้ทั้งบนมือถือระบบ iOS และ Android รวมถึงบน PC