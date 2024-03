"Prince of Persia: The Lost Crown" เผยคอนเทนต์ใหม่ อัปเดตตลอดปี 2024

เนื้อหาใหม่จะรวมการอัปเดตฟรีมากมายที่จะเชิญชวนผู้เล่นให้มาค้นพบ Mount Qaf อีกครั้ง ซึ่งมีทั้งโหมดใหม่และความท้าทายใหม่ ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังรวมถึงเสื้อผ้าใหม่สำหรับซาร์กอน และช่วงปลายปีนี้ Ubisoft จะปล่อย DLC แบบชำระเงินซึ่งมีเนื้อหาให้เล่นได้หลายชั่วโมง รวมถึงเนื้อเรื่อง สภาพแวดล้อม และศัตรูใหม่ล่าสุดด้วยสำหรับคอนเทนต์อัปเดตแรก Warrior's Path จะพร้อมให้เล่นในวันที่ 20 มีนาคมนี้ โดยจะนำเสนอโหมด Speedrun, โหมด Permadeath และเสื้อผ้าใหม่ 4 ชุดสำหรับซาร์กอน ซึ่งเนื้อหาใหม่นี้จะอัปเดตฟรีสำหรับผู้เล่นทุกคนที่เป็นเจ้าของ Prince of Persia: The Lost Crownขณะที่การอัปเดตถัดไป Boss Attack และ Divine Trials จะประกอบไปด้วยการเล่นสุดท้าทายในแบบ Boss Rush, ชุดแต่งกายใหม่สำหรับซาร์กอน จากนั้นก็จะเป็น การต่อสู้, แพลตฟอร์ม และปริศนาใหม่ พร้อมด้วยเครื่องรางใหม่, ของแต่งกายเพิ่มเติมสำหรับซาร์กอน และเซอร์ไพรส์อื่น ๆ อีกมากมาย"Prince of Persia: The Lost Crown" วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ Amazon Luna รวมถึง Windows PC ผ่านทาง Epic Games Store และ Ubisoft Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ princeofpersia.com