"Nobody Wants to Die" เกมนักสืบคุมเวลา ออกล่าฆาตกรในปี 2329

บริษัท PLAION ร่วมกับสตูดิโอ Critical Hit Games ประกาศเปิดตัวผลงานไตเติ้ลใหม่ในนามเกมแนวผจญภัยสืบสวนตีมโลกอนาคตอันขุ่นมัว ที่มีกำหนดพัฒนาลงให้เล่นกันบนทั้งแพลตฟอร์มและ(ผ่าน Steam ) ภายในปี 2024เรื่องราวของเกมจะเกิดขึ้นในกรุงนิวยอร์ก ปีค.ศ. 2329 เมื่อเทคโนโลยีได้ก้าวล้ำรุดหน้าจนมนุษย์สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวไปตลอดกาลด้วยการถ่ายโอนจิตสำนึกความทรงจำย้ายไปสู่ร่างกายใหม่ไปเรื่อยๆขอเพียงแค่มีเงินพอจ่ายค่าบริการสมาชิก ดังนั้นชีวิตอมตะจึงถูกจำกัดวงแคบแค่เฉพาะกลุ่มคนชนชั้นสูงเท่านั้นผู้เล่นจะได้รับบทนักสืบหนุ่มสังกัดแผนก Mortality Department ผู้เคยผ่านประสบการณ์เฉียดตาย ที่ต้องมารับทำคดีสืบเสาะควานหาตัวฆาตกรต่อเนื่องปริศนาที่พุ่งเป้าหมายเน้นสังหารเหล่าอภิสิทธิ์ชนในสังคมระดับสูง ด้วยความช่วยเหลือของ Sara Kai และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ควบคุมเวลา ผู้เล่นจะได้ค้นพบความจริงล่วงรู้ความลับที่ถูกเก็บงำซ่อนเร้นอยู่ใต้มหานครอมตะแห่งนี้ฉากโลกอนาคตดิสโทเปียกลิ่นอายนัวร์ภายในเกม Nobody Wants to Die จะถูกรังสรรค์ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังซึ่งมาช่วยผลักดันขยายขอบเขตของการบอกเล่าเรื่องราว ด้วยการผสานภาพกราฟิกที่สมจริงดุจภาพถ่ายเข้ากับประสบการณ์การเล่นตามเนื้อเรื่องอันโดดเด่นไม่เหมือนใคร