"The Crew Motorfest" อัปเดตซีซัน 3 พร้อมเปิดให้เล่นฟรีสุดสัปดาห์!

ในเกมจำลองมหากาพย์ของภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ ผู้เล่นจะได้รับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง 'Hi-Ride' และมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานที่อัดแน่นไปด้วยฉากแอ็กชันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ผู้เล่นจะได้ทดสอบทักษะการขับรถของตนใน 'Dirty Driving' ด้วยการนั่งหลังพวงมาลัยรถอันโด่งดังมากมาย และได้ขับเข้าคิวบู๊ถล่มสิ่งของต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุดและสร้างซีนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือใน 'Video Lane' ที่ซึ่งผู้เล่นจะต้องขับให้อยู่ในมุมกล้องของผู้กำกับ ไปพร้อม ๆ กับการเผชิญเส้นทางที่ท้าทาย ดาราภาพยนตร์ผู้ทะเยอทะยานจะต้องเชี่ยวชาญ 9 กิจกรรมหลักที่กระตุ้นอะดรีนาลีนเพื่อโอกาสในการปลดล็อก Aston Martin DB5 (1963) รถสายลับที่โด่งดังที่สุดบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และนักแข่งมืออาชีพ ซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Ubisoft Ivory Tower จะเข้ามาสร้างโปรแกรมที่น่าตื่นเต้นให้ผู้เล่นได้ค้นพบ เทศกาลต่าง ๆ จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน ด้วย 'Streamers Dream' ที่มีเนื้อหาที่ดูแลจัดการโดย BlackPanthaa และ Stereonline ตามมาด้วย 'Pro Competitors' ในเดือนพฤษภาคม โดยแชมป์การดริฟท์อย่าง Chris Forsberg ไปจนถึง 'Creators' ในเดือนมิถุนายน โดย That Dude In Blue และ Shmee150ผู้เล่นสามารถเล่นอีเวนต์ที่ดีที่สุดจากเมนสเตจก่อนหน้านี้ซ้ำได้ และปลดล็อกรางวัลในอดีตที่อาจพลาดไป โดย Main Stage Legacy ใหม่จะถูกเพิ่มทุกสัปดาห์ที่สองของแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม และการกลับมาของกิจกรรมเมนสเตจจากเมื่อเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2566ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะใน เดอะ ครูว์ มอเตอร์เฟสต์ หรือที่นำกลับมาจาก เดอะ ครูว์ 2 จะถูกเพิ่มเข้าสู่เกมในวันที่ 13 มีนาคม ผู้เล่นจะได้ขับรถสุดเท่อย่าง Porsche 911 Director’s Cut Ed (Street Tier 1), Aston Martin DB5 (Street Tier 1) หรือ Ivory Tower Aezus (ไฮเปอร์คาร์) อันเป็นเอกลักษณ์ ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยเหล่าศิลปินที่จะเล่นได้ตลอดทั้งฤดูกาลในคอลเลกชันของตน ได้แก่ Mini Cooper S 1968 (Street Tier 1) และ Aston martin DBS 2022 (Street Tier 2) ในวันที่ 13 มีนาคม Honda Integra 1998 (Street Tier 1) และ Jeep Gladiator 2021 (Rally raid) ในวันที่ 3 เมษายน, Forsberg Racing Nissan Z 2023 (Drift) และ Forsberg Racing Nissan Altimaniac 2021 (Drift) ในวันที่ 1 พฤษภาคม, Lotus Emira 2023 (Street Tier 2) และ W Motors Lykan HyperSport (ไฮเปอร์คาร์) ในวันที่ 5 มิถุนายน"The Crew Motorfest" วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC ผ่าน Ubisoft Connect และ Epic Games Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thecrewgame.com และแฟนเพจ The Crew