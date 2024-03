อัปเดตสุดท้าย! "The Crew 2: Mad Volume 2" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้

ใน "Mad Vol.2" ผู้เล่นจะได้พบกับฮอบบี้ใหม่ Stunt Performer 2 ที่จะนำเสนอความท้าทายและรางวัลใหม่ ๆ พร้อมด้วย 12 แมดสกิลใหม่ เมื่อผู้เล่นเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นจะสามารถเพิ่ม Mazda RX7 Evo Group B (Rally cross) ใหม่ล่าสุดเข้าไปในคอลเลกชันของตนฟีเจอร์ Race Creator เวอร์ชันสุดท้ายจะเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดต Mad Vol.2 ด้วย โดยผู้เล่นจะสามารถสร้างการแข่งเรือและเครื่องบินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ ถนน น้ำ และท้องฟ้าของ The Crew 2 รอคอยผู้เล่นที่สร้างสรรค์ที่สุด เพื่อให้พวกเขาได้แบ่งปันการแข่งของตนเองกับชุมชนและให้ผู้เล่นคนอื่นได้เข้ามาร่วมแข่งขันด้วยกันสำหรับคอนเทนต์ที่ได้รับการดูแลจัดการ อาทิ ไลฟ์ซัมมิท, ธีมรายสัปดาห์ หรือรางวัลต่าง ๆ จะยังคงถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อประสบการณ์ที่สดใหม่อยู่เสมอ ถือเป็นก้าวแรกสู่ระบบหมุนเวียนอัตโนมัติรายสัปดาห์ของเนื้อหาที่ปรับใช้ในเกม เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะเนื้อหาและประสบการณ์จำนวนมหาศาลที่สร้างและเผยแพร่ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาของการสนับสนุนแบบเรียลไทม์"The Crew 2" จะยังคงเปิดให้บริการต่อไป พร้อมรองรับการนำเข้าคอลเลกชัน หมายความว่ายานยนต์ทั้งหมดที่ผู้เล่นซื้อ, ชนะได้มา, หรือปลดล็อกใน The Crew 2 จะสามารถนำไปเล่นต่อในเกมภาคล่าสุด The Crew Motorfest ที่เตรียมอัปเดตซีซัน 3 ในวันที่ 13 มีนาคมนี้ ติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่ thecrewgame.com และแฟนเพจ The Crew