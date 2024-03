"แป้ง - zbing z." คว้ารางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 12

OSxNetwork ผู้ให้บริการเครือข่าย MCN ภายใต้ออนไลน์ สเตชั่น ตอกย้ำความเป็นตัวจริงในเรื่องของความเป็นผู้นำด้านเกมตัวจริงและอินฟลูเอนเซอร์ ส่งอินฟลูเอนเซอร์มากมายเข้าเป็นไฟนอลลิสต์ในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็น Gaming & E-sport, Sport และ IT โดยงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 ถูกจัดขึ้นโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปีนี้เจ้าหญิงแห่งวงการเกม ที่มีผู้ติดตาม 18.5 ล้าน มากเป็นอันดับ 1 ของไทย ได้คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Gaming & E-sport พร้อมกล่าว “ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนผลักดันทำให้ได้รางวัลในครั้งนี้ รู้สึกภูมิใจกับรางวัลนี้มาก ๆ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ตนเองมายืนอยู่จุดนี้ และจะขอเป็นตัวแทนผลักดันให้วงการเกมให้ไปไกลยิ่งขึ้น”ด้านเจ้าของวลีเด็ด วาทะลูกหนังขอเสนอ ก็คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Sports เป็นปีแรก หลังจากมีชื่อติดเข้ามาเป็นไฟนอลลิสต์ในปีที่แล้วเป็นครั้งแรก พร้อมกล่าว “ขอบคุณทางงาน ขอบคุณทุกการสนับสนุน และขอบคุณทุกผู้ติดตามมากครับ” และยังมีที่มีรายชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัลไฟนอลลิสต์ในสาขานี้อีกด้วย และเป็นปีแรกสำหรับที่ได้รับรางวัลไฟนอลลิสต์ในสาขา Best Creator Performance on Social Media สาขา Gaming & E-sport (1 ใน 5 ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย) กลับบ้านด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีรางวัลที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิคว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Sustainability,คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Knowledge & Education,คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Music Band,คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา News Reporter ปิดท้ายด้วยและรับรางวัล Rising Creator Performance on Social Media เป็นต้นสำหรับผู้ที่อยากมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพ OSxNetwork ยังเปิดรับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ พร้อมเสริมแกร่งด้วย Workshop Training รับข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดจาก YouTube ก่อนใคร สมัครเป็นพาร์ทเนอร์ติดต่อ osxnetwork@truedigital.com