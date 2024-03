Tower of Fantasy เตรียมคอลแลปอนิเมะ "EVANGELION" 12 มี.ค.นี้

เรื่องราวของ Evangelion Fantasy เริ่มขึ้นเมื่อการมาถึงของเทวทูตตนที่ 4 และ เทวทูตตนที่ 10 จากรอยแยกมิติ ได้ทำลายความสงบสุขของเมือง Vera พวกเทวทูตถูกพบในอาณาเขตนอก Mirroria แต่แล้ว Evangelion สุดแกร่งทั้ง 3 ที่เป็นผู้ที่สามารถควบคุมอาวุธชีวจักรกล ซึ่งเป็นผู้มาจากนอกดาวไอดา ได้ผนึกกำลังกับ Vera ผู้พิทักษ์และผู้ปฏิบัติการ เพื่อเริ่มแผนการต่อกรกับสิ่งมีชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ แต่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพลังงาน หน่วย Evangelion ทั้ง 3 จึงถูกย้ายไปตั้งฐาน ณ โรงเก็บเครื่องบินที่ถูกปิดใน Vera ที่ที่สามารถชาร์จพลังงาน เพื่อให้พร้อมสำหรับแผนการรับมือของการกลับมาเยือนจากพวกเทวทูตอีกครั้งสำหรับแผนสำรองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการรุกรานของเทวทูตที่เกิดขึ้น Mirroria ได้เปิดใช้กลไกดั้งเดิมของ Tower of Fantasy อีกครั้ง ผู้เล่นสามารถใช้พลังเฉพาะนี้เพื่อต่อสู้กับการรุกรานที่ไม่คาดคิด ผู้เล่นจะทำหน้าที่เป็นนักบินของอุปกรณ์การรบโบราณในการต่อสู้กับเหล่าเทวทูตร่วมกับหน่วย Evangelionนอกเหนือจากอุปกรณ์แบบดั้งเดิมแล้ว Mirroria ยังได้ดำเนินการปรับแต่งแบบพิเศษให้กับยานพาหนะสำหรับการลาดตระเวนแบบครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ ยานพาหนะเหล่านี้ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ต้านแรงโน้มถ่วงอันทรงพลังซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศที่ต่างกันไปได้เหล่านักพเนจรโปรดตั้งตารอการมาของตัวละครที่ได้รับความรักจากแฟน ๆ อาซึกะ ชิกินามิ แลงเลย์ ซึ่งเธอจะถูกเพิ่มเข้ามาเป็นซิมูลาครัมใหม่ พร้อมคอนเท้นท์สุด Exclusive หุ่นยนต์รับใช้ เพ็นเพ็น คู่หูที่จะตามติดนักพเนจรไปทุกที่และช่วยต่อสู้เมื่อยามคับขันTower of Fantasy เปิดให้บริการแล้วทั้งบนมือถือระบบ iOS และ Android รวมถึงบน PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลแลป Evangelion Fantasy ได้ที่ https://www.toweroffantasy-global.com/home.html และแฟนเพจ Tower of Fantasy