Skull and Bones ซีซัน 1 "Raging Tides" คอนเทนต์อัปเดตฟรี เปิดให้เล่นแล้ว!

สำหรับคอนเทนต์หลังการเปิดตัวของ Skull and Bones ผู้เล่นจะได้ขยายอาณาจักรโจรสลัดของตนและเผชิญกับภัยคุกคามใหม่ ๆ ในขณะที่โลกเกมวิวัฒนาการไปในแต่ละฤดูกาลข้างหน้า โดยในซีซัน 1 "Raging Tides" ผู้เล่นจะได้เริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตราย และเผชิญหน้าจอมโจรสลัดผู้ชั่วร้ายฟิลิปป์ ลา เปสต์ (Philippe La Peste) ที่มาพร้อมเรือโจรสลัดในตำนานลา โปตองซ์ (La Potence) ไม่ว่าจะเป็นการพิชิตโจรสลัดระดับตำนานและ World Event เพื่อขยายอาณาจักรของตน เนื้อหาเสริมแรกหลังวางจำหน่ายนี้จะเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นการเดินทางอันระทึกใจในทะเลหลวงนอกเหนือจากการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้เล่นในเกมแล้ว ซีซันที่ 1 "Raging Tides" ยังนำเสนอเนื้อหาใหม่มากมายแก่ผู้เล่นทุกคนฟรี:อีเวนต์ตามฤดูกาลที่จะทวีความยากขึ้น ให้ผู้เล่นได้ต่อกรกับกองเรือโรคระบาด (Fleet of Pestilence) ของลา เปสต์ ซึ่งผู้เล่นจะได้ปะทะกับเขาในท้ายที่สุดผ่าน World Event ที่ผู้เล่นจะได้เปิดศึกตัดสินโดยการออกเสาะหาฐานปฏิบัติการของเขาคือ Blighted Bastion เพื่อเริ่มการต่อสู้อันอลังการผู้เล่นจะได้เผชิญหน้ากับเรือรบระดับอีลีต (Elite Warships) จากบรรษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น DMC (ออปเวลลิง หรือ Opwwelling) และกองกำลังระดับท้องถิ่นอย่างเช่นกลุ่มฟารา (ไมซีเรีย หรือ Mizeria) กองเรือพ่อค้าวาณิชย์จะบรรทุกสมบัติล้ำค่า และจะปรากฏตัวตามเส้นทางการค้าในมหาสมุทรอินเดียผู้เล่นสามารถเลือกออกล่าค่าหัว ที่จะนำไปพบกับเหล่าตำนานอันน่าพรั่นพรึง อาทิเช่นเรือผีอันลึกลับ (โรด มานน์โกดิน หรือ Rode Maangodin) ที่ออกตระเวนทั่วทะเลหลวง หรือจะเป็นอสุรกายแห่งท้องทะเล (ซามาฮาริบุ หรือ Zamaharibu) ที่รอคอยโจรสลัดซึ่งไม่ระวังตัวอยู่ในท้องทะเลลึกอาวุธและอุปกรณ์ระดับสูงขึ้นสามแทร็กฟรีให้ผู้เล่นได้รับไอเทมเกมเพลย์ใหม่และพิมพ์เขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับแต่งอุปกรณ์และของแต่งเรือ, ชุดกัปตันและสัตว์เลี้ยง โดยจะมีของตกแต่งฟรีสำหรับตัวกัปตันและเรือ ไปจนถึงทรัพยากรและ Pieces of Eight ส่วนบัตรผ่านพรีเมียมยังจะให้ของตกแต่งพิเศษและสกุลเงินโกลด์พรีเมียมด้วยSkull and Bones เป็นเกมแอ็กชันอาร์พีจี แนวโจรสลัดโอเพนเวิลด์แบบ co-op ที่ผู้เล่นจะได้เล่นตามกฎของตัวเองเพื่อก้าวขึ้นเป็นสุดยอดราชาโจรสลัด และสร้างอาณาจักรแห่งความมั่งคั่งในท้องทะเลที่เต็มไปด้วยอันตราย โดยตัวเกมรองรับระบบการเล่นข้ามแพลตฟอร์มและการส่งผ่านความก้าวหน้าข้ามแพลตฟอร์ม สามารถเล่นได้แล้วบน Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, GeForce Now และ Windows PC ผ่านทาง Ubisoft Connect และ Epic Games Store ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ skullandbonesgame.com และแฟนเพจ Skull and Bones Game