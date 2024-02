โซนียกเลิกเกมใหม่ "Twisted Metal" พร้อมปลดพนักงานชุดใหญ่

เกมใหม่นี้เคยมีข่าวลือออกมาตั้งแต่ปี 2021 เป็นส่วนหนึ่งของแผนโปรโมตร่วมกับซีรีส์คนแสดงจริงที่เพิ่งออกฉายไป โดยแฟรนไชส์ Twisted Metal จะมีเนื้อหาหลักๆ เป็นแนวขับรถติดอาวุธหนักยิงต่อสู้กัน มาพร้อมตัวละครและยานพาหนะดีไซน์แบบหลุดโลกเกมที่สร้างใหม่จะพัฒนาโดยสตูดิโอย่อย Firesprite มีข่าวว่าอาจเป็นแนวไลฟ์เซอร์วิสให้เล่นฟรีอัพเดตเรื่อยๆ โดยแหล่งข่าวของบลูมเบิร์กชี้ว่าเพิ่งอยู่ในขั้นต้นและยังมิได้รับไฟเขียวเต็มตัวก่อนจะถูกยกเลิกอีกข่าวร้ายที่มาพร้อมกันคือการประกาศลดจำนวนพนักงานแผนกเกม Sony Interactive Entertainment อัตราส่วนราว 8 เปอร์เซ็นต์หรือราว 900 คนกระทบหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยรายที่โดนหนักคือเพลย์สเตชันสตูดิโอลอนดอนถึงกับสั่งปิดทั้งหมดและสตูดิโอ Firesprite เองก็โดนด้วยจำนวนหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางโซนีก็วางแผนการตลาดหันไปเน้นเกมแนวออนไลน์ไลฟ์เซอร์วิสมีเตรียมไว้ถึง 12 โครงการในทีแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ถูกยกเลิกเรื่อยๆ อย่างเช่น The Last of Us Online จนมาถึง Twisted Metal วันนี้ แม้แต่สตูดิโอลอนดอนที่ถูกปิดก็มีข่าวว่ากำลังพัฒนาอยู่เกมหนึ่งเช่นกันนอกจากนี้ รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของโซนีก็ถูกนักลงทุนนักวิเคราะห์มองว่ามีปัญหาค่าใช้จ่ายเยอะเกิน แม้ยอดขายรายรับจะสูงมากแต่กลับเหลืออัตราส่วนกำไรจริงเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์