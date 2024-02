จิตหงุดเงี๊ยว! แฟนสาปส่ง "FF7 Remake" แอบอัปเดตแก้ฉาก Tifa วัยเด็ก

ตามรายงานแจ้งเตือนจากกลุ่มเกมเมอร์ตาดี ที่ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติบนเรือนร่างของตัวละคร Tifa ภายหลังจากอัปเดตแพทช์ดังกล่าว โดยในฉากแฟลชแบ็คย้อนรอยความทรงจำที่ คลาวด์ มองเห็นภาพ ทีฟ่า สมัยวัยเด็กในช่วงเหตุการณ์มหันตภัย Nibelheim Reactor แม่สาวน้อยหนองโพในชุดคาวเกิร์ลล่าสุดกลับถูกกองเซนเซอร์เอาเสื้อในสีดำมาปิดทับเนินอกไปเป็นที่เรียบร้อย

They patched FF7 Remake to slightly change the detail of Tifa's character model in the Nibelheim flashback to match Rebirth, and some are reacting as you'd expect... (before/after/reaction) pic.twitter.com/Y0HiFF7GxJ— Alex Donaldson (@APZonerunner) February 26, 2024