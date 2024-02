เปิดซอง Magic: The Gathering - Murders at Karlov Manor ไขคดีปริศนาผ่านการ์ดเกม

Collect Evidence



*ขอบคุณบริษัท Wizards of the Coast ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อการรีวิว*

เรื่องราวของส่วนเสริม "Murders at Karlov Manor" เกิดขึ้นในโลกที่ถูกปกคลุมด้วยมหานครนามว่า Ravnica ณ คฤหาสน์ Karkov ได้เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง และดูเหมือนบุคคลสำคัญของ Ravnica จะตกเป็นเป้าหมาย ทำให้ทั้งเมืองเริ่มดำดิ่งสู่ความโกลาหล Alquist Proft นักสืบผู้เชี่ยวชาญด้านการไขคดีเกี่ยวกับเวทมนตร์ได้ถูกเรียกตัวมาเพื่อปิดคดีให้เร็วที่สุด ร่วมด้วยนักล่าผี Kaya และลูกครึ่งภูตหนุ่ม Kellan ทั้งสามจะต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งการฆาตกรรมสะเทือนขวัญ และเปิดโปงฆาตกรตัวจริงให้ได้สำหรับกลไกความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในชุดนี้ ได้แก่1.และ: ทำให้การ์ดถูกเล่นแบบคว่ำหน้าในฐานะ Creature 2/2 แบบไม่มีสีและมีความสามารถ Ward ซึ่ง Creature ประเภท Disguise จะสามารถถูกพลิกมาเป็นด้านหน้าได้ตลอดเวลา เมื่อจ่ายค่า Disguise ของการ์ดแต่ละใบ2.: ตีตรา Creature ว่าเป็นผู้ต้องสงสัย ทำให้มีความสามารถ Menace ที่ฝ่ายตรงข้ามบล็อคการโจมตีไม่ได้ ยกเว้นใช้ Creature 2 ใบขึ้นไป และตัวมันเองใช้บล็อคการโจมตีไม่ได้เช่นกัน3.: นำการ์ดในสุสานออกจากเกมให้ได้จำนวนมานาตามที่การ์ดระบุ เพื่อใช้ความสามารถพิเศษของการ์ด4.: การ์ด Enchantment แบบใหม่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ หากผู้เล่นทำตามเงื่อนไขสำเร็จ จะได้รับความสามารถพิเศษของการ์ดเป็นรางวัลเพิ่มเติมเนื่องด้วยส่วนเสริมใหม่ล่าสุดนี้มาในธีมนักสืบ เพื่อให้เข้ากับธีมของการ์ด ทาง Wizards of the Coast ผู้สร้างการ์ดเกม Magic: The Gathering (MTG) จึงได้จัดแคมเปญพิเศษในการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ไขปริศนาผ่านเงื่อนงำที่ซ่อนอยู่บนการ์ดของชุด "Murders at Karlov Manor" โดยปริศนาจะถูกปล่อยออกมาบนเว็บไซต์ RavnicaDetectiveAgency.com ให้ผู้เล่นตามหาการ์ดและนำคำใบ้บนการ์ดมาใช้แก้ปริศนา หากแก้ปริศนาได้ถูกต้องทั้งหมดก็จะนำไปสู่การเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดของส่วนเสริมชุดนี้นอกจากนี้ยังมีแคมเปญพิเศษฉลองการวางจำหน่าย "Murders at Karlov Manor" ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการสวมบทนักสืบไขปริศนาคดีฆาตกรรมที่มีฉากหลังเป็นกิจกรรมเปิดตัวสินค้าใหม่ โดยข้อมูลเกี่ยวกับปริศนาจะถูกเปิดเผยผ่านทาง Facebook และ Instagram ของ Wizards of the Coast SEA ซึ่งผู้ที่สามารถไขคดีได้จะได้รับรางวัลจากทาง Wizards of the Coast อีกด้วยการวางจำหน่ายส่วนเสริม Murders at Karlov Manor มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือการเปิดตัวซองสุ่มรูปแบบใหม่ที่รวมจุดเด่นของ Draft Booster และ Set Booster เข้าด้วยกัน ตอบโจทย์ทั้งการซื้อเพื่อนำไปจัดเด็คและซื้อเพื่อสะสม โดยในหนึ่งซองจะมีการ์ด 15 ใบ ทุกซองการันตีการ์ดฟอยล์ 1 ใบ และมีการ์ดระดับ Rare หรือ Mythic Rare อย่างน้อย 1 ใบ เรียกว่าจะซื้อไปเล่นก็ได้ ซื้อไปสะสมก็ดีสำหรับสายเปย์กระเป๋าหนักยังคงมีให้สะสมเช่นเดิม โดยแต่ละซองจะเต็มไปด้วยการ์ดแรร์น่าสะสมมากมาย ทั้งการ์ดกรอบพิเศษ การ์ดไร้กรอบ การ์ดฟอยล์ และที่หายากสุด ๆ คือการ์ด Serialized Ravnica City การ์ดแบบรันนัมเบอร์ที่มีจำนวนจำกัดเพียง 250 ใบในโลก แถมเพิ่มความพิเศษด้วยการเคลือบแบบสะท้อนแสง Double Rainbow Foil ทำให้ดูหรูหราพรีเมียมยิ่งขึ้นจนการ์ดฟอยล์ทั่วไปเทียบไม่ติดและถ้าหากยังไม่จุใจได้นำการ์ดจากชุดเก่าในจักรวาล Ravnica อาทิ Ravnica: City of Guilds, Return to Ravnica, Guilds of Ravnica ฯลฯ ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ นำกลับมารีปริ้นท์ให้ผู้เล่นได้เก็บสะสมกันอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ์ด Shock Land (การ์ด Land สองสี), การ์ด Shock Land แบบไร้กรอบ, การ์ดกรอบดั้งเดิม, การ์ดไร้กรอบสไตล์อนิเมะ และการ์ดกรอบดั้งเดิมแบบรันนัมเบอร์ที่พบได้ใน Collector Booster เท่านั้นสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากเริ่มเล่น Magic: The Gathering ชุดพร้อมเล่นอย่างยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด โดยส่วนเสริม Murders at Karlov Manor มาพร้อม Commander Deck 4 แบบ ที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน แต่ละกล่องประกอบด้วย การ์ดจำนวน 100 ใบ ที่จะเป็นการ์ดใหม่จำนวน 12 ใบ และการ์ดฟอยล์ 2 ใบ, การ์ด Token แบบ 2 ด้านจำนวน 10 ใบ, การ์ด Foil-etched Display Commander 1 ใบ, กล่องใส่เด็ด, แผ่นนับพลังชีวิต และ Collector Booster Sample Pack 1 ซอง (บรรจุการ์ด 2 ใบ) ให้ผู้เล่นใหม่ได้ลองสัมผัสความพรีเมียมของการ์ดจาก Collector Boosterอีกหนึ่งแพคเกจที่น่าสนใจก็คือชุดที่ภายในประกอบด้วย Play Booster จำนวน 9 ซอง, การ์ด Land 30 ใบ (15 ใบเป็นการ์ดฟอยล์ และ 10 ใบเป็น Full-art), การ์ดฟอยล์ Alt-art 1 ใบ, ลูกเต๋านับพลังชีวิต และกล่องเก็บการ์ดขนาดใหญ่ ถือเป็นอีกหนึ่งแพคเกจที่คุ้มค่า เพราะได้ทั้งการ์ดใหม่เอาใว้จัดเด็ค การ์ดฟอยล์สำหรับสะสม และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเล่น เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกคนที่อยากกระโจนเข้าสู่โลกของการสืบสวนใน Murders at Karlov Manorปิดท้ายด้วยชุดการ์ดเกมแบบแสตนด์อโลนเกิดจากความร่วมมือระหว่าง Wizards of the Coast กับ Hasbro ในการนำการ์ดเกม Magic: The Gathering มารวมกับบอร์ดเกม Cluedo เกิดเป็นการเล่นแบบใหม่ที่ผสมกันได้อย่างลงตัว โดยในชุดประกอบด้วยซองการ์ด Ravnica: Cluedo Edition จำนวน 8 ซอง (ซองพร้อมเล่นแบบ Half Deck บรรจุ 20 ใบ), การ์ดหลักฐาน 21 ใบ, ใบสรุปข้อมูล 4 ใบ, แผ่นจดบันทึกหลักฐาน, แฟ้มคดี, กล่องเก็บการ์ด และการ์ด Shock Land อาร์ตพิเศษแบบสุ่ม 1 ใบชุด "Ravnica: Cluedo Edition" สามารถเล่นจบได้ในตัว ไม่ต้องซื้อการ์ดหรืออุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม รองรับผู้เล่น 3 - 4 คน สำหรับวิธีการเล่นก็เข้าใจง่าย โดยเริ่มต้นให้สุ่มเลือกการ์ดหลักฐานผู้ต้องสงสัย อาวุธ และสถานที่ อย่างละ 1 ใบ ใส่ในแฟ้มคดี การ์ดหลักฐานที่เหลือสุ่มแจกให้กับผู้เล่นทุกคนเท่า ๆ กัน จากนั้นให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกซองการ์ด Ravnica: Cluedo Edition คนละ 2 ซองเพื่อจัดเด็คและเริ่มการเล่น Magic: The Gathering ไปตามปกติเมื่อผู้เล่นสร้างความเสียหายแก่ HP ของอีกฝ่ายได้ ให้ฝ่ายโจมตีกล่าวข้อสันนิษฐานว่า "[ผู้ต้องสงสัย] ใช้ [อาวุธ] ก่อคดีที่ [สถานที่]" หากฝ่ายถูกโจมตีมีการ์ดหลักฐานตามที่กล่าวมาจะต้องแสดงการ์ดหลักฐานหนึ่งใบให้ฝ่ายโจมตีดู (กรณีทายถูกมากกว่าหนึ่งใบให้เลือกแสดงใบใดใบหนึ่ง) และผู้เล่นที่แสดงการ์ดหลักฐานจะได้รับ Treasure token เป็น Artifact ที่สามารถสังเวยเพื่อเปลี่ยนเป็นมานาสีใดก็ได้ หากในเทิร์นของตัวเองไม่สามารถโจมตีได้ ผู้เล่นสามารถเลือกนำการ์ดในสุสานที่มีค่ามานารวมกันมากกว่า 6 ขึ้นไปออกจากเกม เพื่อกล่าวข้อสันนิษฐานกับผู้เล่นที่อยู่ซ้ายมือของตนเองได้เมื่อผู้เล่นรวบรวมข้อมูลได้มากพอ สามารถใช้สิทธิ์ "ไขคดี" เพื่อกล่าวข้อสันนิษฐานและขอดูแฟ้มคดี หากการ์ดหลักฐานในแฟ้มคดีตรงกับข้อสันนิษฐานทั้ง 3 ใบจะถือว่าเป็นผู้ชนะทันที แต่หากข้อสันนิษฐานไม่ถูกต้องผู้เล่นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ "ไขคดี" ได้อีก แต่ยังสามารถเป็นผู้ชนะเกมได้ด้วยการทำให้ HP ของผู้เล่นทุกคนเป็นศูนย์ โดยผู้เล่นทุกคนจะมี HP 30 หน่วย หาก HP เป็นศูนย์ผู้เล่นจะต้องเปิดการ์ดหลักฐานของตนทั้งหมด ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้กับในการไขคดีให้กับผู้เล่นอื่น ดังนั้นก่อนใช้สิทธิ์ "ไขคดี" จึงต้องตัดสินใจให้ดี ว่าจะวัดดวงเพื่อรีบปิดเกม หรือจะเก็บข้อมูลให้พร้อมก่อนการ์ด Magic: The Gathering ส่วนเสริม Murders at Karlov Manor ทุกชุดพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถหาชื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไป หรือทดลองเล่นได้ที่ร้านที่เป็นสมาชิก WPN ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com/