Elden Ring เตรียมปล่อยภาคขยาย "Shadow of the Erdtree" มิถุนายนนี้

สำหรับเนื้อหาเสริมนี้จะทำเป็นแบบ DLC จำเป็นต้องซื้อเกมหลัก Elden Ring มาก่อน ลงแพลตฟอร์มตามเดิมได้แก่คอนโซล PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S และ PC ร้าน Steam สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เรื่องราวของ Shadow of the Erdtree จะถูกแต่งขึ้นใหม่หมดอยู่ในดินแดนเงาทมิฬที่เคยถูกซ่อนเร้น สถานที่ซึ่งเทพธิดามาริกาย่างกรายก่อนจะถูกเผาผลาญกวาดล้างไปในสงคราม เป็นจุดหมายปลายทางของมิเคล่าผู้ปลดเปลื้องทั้งกายเนื้อ พลังอำนาจ และเชื้อสายสูงส่งลักษณะการเล่นของเกมจะเป็นแนวแอคชัน RPG ให้ผู้เล่นสร้างตัวละครเลือกสไตล์การต่อสู้ได้อย่างอิสระทั้งอาวุธชุดเกราะและคาถา นำเสนอแผนที่เปิดกว้างขนาดใหญ่ผจญภัยเชื่อมต่อกันหมดจากทุ่งภายนอกลงสู่ดันเจียน พร้อมด้วยการต่อสู้บอสสุดโหดที่จะเพิ่มหน้าใหม่เข้ามาอีกในภาคนี้การวางจำหน่ายจะมีโบนัสให้ผู้สั่งจองล่วงหน้าเป็นท่าทาง "แหวนแห่งมิเคล่า" ไว้ใช้ภายในเกม และทางเลือกชุดใหญ่แบบกล่อง Collector's Edition พ่วงสมุดภาพศิลป์ หุ่นฟิกเกอร์ขนาด 46 ซม. อัลบั้มเพลงประกอบ มากับรหัสดาวน์โหลดภาคขยายแบบดิจิตอลเดิมที เกม Elden Ring ดั้งเดิมก็วางจำหน่ายไปเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022 มียอดขายรวมทั่วโลกทุกแพลตฟอร์มล่าสุดมากกว่า 23 ล้านชุด ชนะรางวัลใหญ่เกมยอดเยี่ยมหลายสถาบันทั้ง The Game Awards, จอยสติ๊กทองคำ, D.I.C.E Awards รวมถึง Game Developers Choice Awards ที่โหวตโดยวงการนักสร้างเกมเอง