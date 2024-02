เกมมือถือ "TSX by Astronize" เปิด CBT 29 กุมภาพันธ์นี้

"TSX by Astronize" เป็นเกมแนว Turn-based RPG สุดคลาสสิกที่พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการเล่นที่อัปเกรดจากจักรวาล TS Online Mobile สู่รูปแบบ Play and Earn ที่ยังคงเน้นประสบการณ์ความสนุกของเกมเป็นหลัก ผู้เล่นสามารถ Earn เหรียญ TSX จากการขุด และนำไปแลกเป็น TSX Token อีกทั้งยังสามารถแปลงไอเทมในเกมเป็น NFTs (Non-Fungible Tokens) พร้อมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างไร้ข้อจำกัดและปลอดภัยผ่าน Astronize Market"TSX by Astronize" จะเปิดทดสอบช่วง Closed Beta ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคมนี้ สามารถเข้าเล่นได้ทุกคนไม่จำกัดจำนวน ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วทั้งบนระบบ iOS, Android และโปรแกรมจำลอง Emulator บน PC ดูรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ astronize.gitbook.io/tsx-by-astronize/game-guide และแฟนเพจ TSX by Astronize