"Need for Speed Unbound" ซิ่งนำขบวนเกมแคตตาล็อก ประจำเดือน ก.พ.

บริษัท Sony Interactive Entertainment ออกมาประกาศไลน์อัพโดยเกมเด็ดในนั้นคงหนีไม่พ้น Need for Speed Unbound ผลงานเกมเรซซิ่งโอเพ่นเวิลด์กลิ่นอายอนิเมะภาคล่าสุดของค่าย EA ที่เพิ่งออกสู่ตลาดไปเมื่อช่วงปลายปี 2022นอกเหนือจากนีดฟอร์สปีดภาคใหม่ ในลิสต์ดังกล่าวยังมีเกมดังอื่นๆที่พอน่าสนใจอยู่บ้าง อาทิเช่น Assassin’s Creed Valhalla ผลงานแอ็คชั่นบู๊สังหารของเหล่าไวกิ้งฮาเฮที่อาจทำคุณเซหลับไปก่อนเล่นจบ และ Tales of Arise แอ็คชั่นอาร์พีจีทุ่มทุนสร้างของค่าย บันไดนัมโค ที่ได้กระแสวิจารณ์ในเชิงบวกเป็นจำนวนมาก โดยผู้เล่นสามารถเช็คดูรายชื่อเกมอัปเดตใหม่ทั้งหมดได้จากลิสต์ด้านล่างและตามธรรมเนียมเก่าไปใหม่มาซึ่งตอนนี้เหลือเวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์ให้คุณได้ตามเก็บรีบเคลียร์เกมที่อยู่ในลิสต์ด้านล่าง ดังนั้นหากใครเพิ่งเริ่มดาวน์โหลด Resident Evil 7: Biohazard หรือ Ace Combat 7: Skies Unknown มาเล่นมันก็อาจจะเฉียดฉิวเหนื่อยหน่อย แต่ถ้าเป็นเกมต่อสู้อย่าง Tekken 7 แค่วันเดียว มิใช่สิครึ่งวันก็เคลียร์ทันแน่นอน