"NIGHTINGALE" เกมเอาตัวรอดสไตล์วิคตอเรียน วางจำหน่าย 21 ก.พ.นี้!

ในเกม "Nightingale" ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น ‘Realmwalker’ มนุษย์ผู้เหลือรอดกลุ่มสุดท้ายจาก อุบัติการณ์ล่มสลายของพลังเวทอันยิ่งใหญ่ ที่ตัดขาดเครือข่าย Arcane Portal ภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มนุษย์ต้องเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมอันซับซ้อน ที่เปี่ยมไปด้วยความงดงามทว่าแฝงด้วยความอันตรายรอบด้านใน Fae Realmsพื้นที่ต่าง ๆ ใน The Realms จะมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน เมื่อปลดล็อค Portals จะสามารถสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ เช่น Fae wild Forests, Harrowing Swamps และ Shimmering Deserts ผู้เล่นจะต้องรวบรวมทรัพยากร เตรียมอาหาร สร้างที่กำบัง และรวบรวมอาวุธเพื่อเผชิญหน้ากับภยันตรายรอบตัวเมื่อผู้เล่นมีทรัพยากรเพียงพอจะสามารถสร้างพักอาศัยได้ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสไตล์ สามารถอัปเกรด ปรับแต่งบ้านเรือน และขยายเป็นชุมชนได้ ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นเอาตัวรอดง่ายขึ้น ผู้เล่นยังสามารถรับสมัคร NPC Worker เพื่อให้พวกเขามาช่วยขยายอาณาเขตและเก็บทรัพยากรต่าง ๆ ได้อีกด้วยตัวเกมสามารถเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือรวมกลุ่มกับเพื่อนในโลกของ Online Shared-World Realmscape เพื่อช่วยกันเอาตัวรอด ร่วมกันการสร้างที่พักอาศัย มุ่งหน้าสำรวจไขปริศนาของ The Realms และเผชิญหน้ากับ Colossal Apex Creature อสูรกายขนาดยักษ์ที่พบได้ในส่วนลึกของ The Realms"Nightingale" เตรียมวางจำหน่ายแบบ Early Access ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ บน PC ทั้ง Steam และ EPIC Store ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://playnightingale.com/ และแฟนเพจ Nightingale TH