หมีตะลุยอวกาศ! "Bears in Space" วางจำหน่าย 22 มี.ค.นี้

ในเกม "Bears in Space" ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็น Maxwell Atoms นักบินอวกาศที่ประสบอุบัติเหตุ ทำให้ตัวเขาลอยออกไปในอวกาศ ซ้ำร้าย DNA ของเขายังได้รับผลกระทบ ทำให้เขากลายร่างเป็นหมีอีกด้วยผู้เล่นจะได้ผจญภัยไปตามดวงดาวต่าง ๆ เพื่อหาทางกลับสู่โลก โดยดาวแต่ละดวงจะมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ผู้เล่นสามารถใช้อาวุธปืนสุดแปลกที่มีให้เลือกใช้กว่า 25 แบบ สามารถเก็บเลเวลอาวุธเพื่อพัฒนาอาวุธให้ทรงพลังยิ่งขึ้น นอกจากนี้ตัว Maxwell ยังสามารถแปลงร่างเป็นหมีเพื่อใช้ทักษะ Bear Fu ในการต่อสู้ระยะประชิดได้นอกจากการควงปืนไล่ถล่มศัตรู แต่ละดาวจะมีภารกิจรองและมินิเกมให้ทำมากมาย รวมถึงความลับให้ผู้เล่นได้ค้นหา หากทำสำเร็จจะได้รับรางวัลตอบแทน รวมถึงอาวุธใหม่ ๆ ที่จะไม่พบในเนื้อเรื่องหลัก"Bears in Space" จะวางจำหน่ายในวันที่ 22 มีนาคมนี้ บนพีซีแพลตฟอร์ม Steam และ Epic Games สามารถทดลองเล่นเดโมบน Steam ในช่วงเทศกาล Steam Next Fest ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2024