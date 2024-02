นินเทนโดเผยสวิตช์ขาย 139 ล้านเครื่อง-ภาคใหม่มาริโอทะลุ 11 ล้าน

ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงสิ้นธันวาคม 2023 เครื่องสวิตช์ก็มียอดขายเพิ่มอีก 6.9 ล้าน เป็นเทศกาลจับจ่ายวันหยุดปลายปีที่มีแรงซื้อสูง แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าก็ถือว่าน้อยลงตามอายุที่อยู่ในตลาดมานานมากอย่างไรก็ตาม ตัวเลขเป้าหมายของนินเทนโดเองก็มีการเปลี่ยนแปลง คาดว่าจะขายได้ทั้งหมด 15.5 ล้านเครื่องระหว่างรอบปีงบประมาณเมษายน 2023 ถึงมีนาคม 2024 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ตั้งไว้ 15 ล้านทางฝั่งซอฟต์แวร์ก็มีเกมเด่นได้แก่ Super Mario Bros. Wonder เพิ่งออกใหม่เดือนตุลาคมล่าสุดอยู่ที่ 11.96 ล้าน ส่วนเซลด้า Tears of the Kingdom จากช่วงกลางปีก่อนเพิ่มมาเป็น 20.28 ล้าน ขณะที่เกมพืชจิ๋ว Pikmin 4 อยู่ที่ 33.3 ล้าน รีเมก Super Mario RPG อยู่ที่ 3.14 ล้าน และเกมฮิตอมตะ Mario Kart 8 Deluxe ยอดรวมไปถึง 60.58 ล้านแล้วประธานนินเทนโด "ชุนทาโร ฟุรุคาวะ" ได้บอกกับนักลงทุนว่า เครื่องสวิตช์ปัจจุบันจะยังเป็นธุรกิจหลักต่อไปในปี 2024 และพวกเขาอยากจะรักษาโมเมนตัมเอาไว้ ส่วนแผนของปีงบประมาณหน้าเริ่มเมษายน 2024 จะพูดถึงในการประชุมใหญ่ครั้งหน้าสำหรับข่าวคราวของเครื่องรุ่นใหม่ต่อจากสวิตช์ ทางค่ายก็ยังปิดเงียบไม่บอกอะไรทั้งสิ้น มีเพียงข่าวลือข่าวหลุดชี้ว่าจะเป็นแบบไฮบริดพกพาพร้อมต่อกับโทรทัศน์ได้เหมือนเดิม และข้อมูลล่าสุดจากบริษัทวิจัยตลาด Omdia ก็ชี้ว่าหน้าจอจะเป็น LCD ขนาดใหญ่ 8 นิ้ว เตรียมผลิตถึงหลัก 10 ล้านชุดในปีแรกนักวิเคราะห์หลายสำนักคาดว่านินเทนโดจะเปิดตัวเครื่องใหม่และวางจำหน่ายได้ภายในปี 2024 อีกทั้งรายชื่อซอฟต์แวร์เกมสวิตช์ดั้งเดิมก็เริ่มส่งสัญญานลดลง อาจมีการซุ่มเกมฟอร์มยักษ์เอาไว้ใช้ผลักดันเครื่องใหม่ในช่วงแรกจำหน่าย