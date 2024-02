"STAR WARS Jedi: Survivor" ชนะรางวัล GRAMMY เพลงประกอบยอดเยี่ยม

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา รางวัล GRAMMY ก็เพิ่งจัดหมวดใหม่เรียกว่า "วีดีโอเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟ" เพื่อการนี้โดยเฉพาะ จากที่ในอดีตเคยมีผู้ชนะจากแวดวงวีดีโอเกมอยู่บ้าง แต่เป็นสาขาดนตรีอื่นที่เข้าข่ายผู้ชนะที่ขึ้นไปรับรางวัลคือสองนักแต่งเพลง "สตีเฟน บาร์ตัน" และ "กอร์ดี ฮาบ" โดยพวกเขาได้กล่าวขอบคุณทีมงานทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการสร้างเกม รวมถึงเพื่อนๆ และครอบครัวสำหรับรายอื่นที่ได้เข้าชิงในปีนี้ก็ได้แก่ เกมยิง Call Of Duty: Modern Warfare II, แอคชัน God Of War Ragnarök, อาร์พีจี Hogwarts Legacy และเกมผจญภัย Stray Gods: The Roleplaying Musicalย้อนไปในปี 2023 เกมที่ชนะรางวัลประเดิมหมวดนี้เป็นครั้งแรกคือ Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok เป็นภาคขยายของเกมมือสังหารจากค่ายยูบิซอฟต์