Xbox ต้อนรับปีมังกร จัดโปร "PC Game Pass" 3 เดือน 29 บาท!

PC Game Pass มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ได้คัดสรรเลือกมาอย่างดี สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกม PC เป็นพิเศษ สมาชิกสามารถเข้าถึงเกมได้แบบ Day One เพลิดเพลินกับเกมระดับ AAA และเกมจากแฟรนไชส์อันโด่งดัง รวมไปถึงสุดยอดเกมที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอีกจำนวนมาก ด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนราคาสุดพิเศษที่เข้าถึงได้นอกจากนี้ สมาชิก PC Game Pass ยังจะได้เพลิดเพลินกับเกมจาก Riot Games ด้วยการเชื่อมโยงโปรไฟล์ใน PC Game Pass เข้ากับบัญชี Riot Games ได้แบบฟรี ๆ เกมเมอร์จะสามารถปลดล็อกรางวัลรีวอร์ดระดับพรีเมียม และสิทธิประโยชน์พิเศษที่มอบให้สำหรับสมาชิกเท่านั้น เช่น การปลดล็อคตัวละครปัจจุบันทั้งหมด การเข้าถึงตัวละครใหม่ทุกตัวแบบ Day One และส่วนลด 20% สำหรับ XP Boost ใน VALORANT และ League of Legendsยิ่งไปกว่านั้น EA Play ยังรวมอยู่ในการเป็นสมาชิก PC Game Pass อีกด้วย ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับการเข้าถึงคอลเลกชันเกมที่ดีที่สุดของ EA อย่างไม่จำกัด เช่นเกม Battlefield, The Sims 4 และ Need for Speed Unbound รวมไปถึงการให้ทดลองเล่นเกม EA ใหม่ ๆ ได้ 10 เกม พร้อมส่วนลด 10% สำหรับการซื้อผ่าน EA digital purchases และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายติดตามข้อเสนอสุดพิเศษจาก Xbox และ PC Game Pass ได้ที่ https://www.xbox.com/