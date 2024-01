"Undawn All Star" พร้อมเปิดศึกชิงแชมป์ระดับภูมิภาค 27 - 28 ม.ค.นี้

ก่อนจะเดินทางมาถึงรอบ Semi-final การแข่งขัน Undawn All Star เริ่มต้นมาจากการแข่งขันในแต่ละประเทศ โดยผู้เข้าแข่งขันจะเล่นโดยใช้บัญชีพิเศษซึ่งมีไอเทมและเงินทุนเท่ากัน ทุกทีมจะมีอิสระในการสร้างตัวละครตามความต้องการของทีมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกในลีกเพลย์ออฟ (All Star Playoff League - Group Stage) ซึ่งทีมที่ร่วมแข่งขันทั้ง 16 ทีม ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อแข่งขันกัน โดย 2 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจากทั้ง 4 กลุ่ม (รวมเป็น 8 ทีม) จะมีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ Semi-final และรอบ Grand Final Undawn All Star - Double Elimination ที่จะทำการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ประกอบด้วยรอบ Semi-final จะทำการแข่งขัน 11 นัดในรูปแบบ Best-of-5 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคมนี้ เวลา 12.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เพื่อคัดผู้รอดชีวิตให้เหลือเพียง 4 ทีมจากนั้น 4 ทีมสุดท้าย จะร่วมแข่งขันในรูปแบบ Best-of-7 เพื่อค้นหาแชมป์ในรอบ Grand Final ในวันที่ 28 มกราคม เวลา 12.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)แฟน ๆ Garena Undawn สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันสุดมันในสนาม Shooting Survival เอาชีวิตรอดจากซอมบี้ในโลก Open-world ในงาน Undawn All Star ได้ที่ Facebook: Garena Undawn ติดตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดของ Undawn All Star ผ่านช่องทางการของ Garena Undawn ได้ที่ :Facebook : Garena Undawn Instagram : undawnth TikTok : garenaundawnthai YouTube : Garena Undawn Thailand Discord : Garena Undawn TH Website : https://ud.garena.in.th/