เกินต้าน! โยชิดะ ตอบรับ "ครับ" ประเด็น Palworld บน PS5

โดยประเด็นทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่คุณ โยชิดะ ได้ทวีตข้อความแสดงความยินดีกับความสำเร็จอย่างท่วมท้นของเกม Palworld จากนั้นก็มีชาวเน็ตผู้กล้ารายหนึ่งได้โพสต์ถามในเชิงวานขอร้องให้เจ้าตัวช่วยนำเกมจับสัตว์เลี้ยงดังกล่าวมาลงให้กับเครื่องคอนโซล เพลย์สเตชัน 5 เมื่อได้อ่านทาง โยชิดะ ก็ตอบกลับแบบสั้นๆแต่มีความหมายมากมายคณานับด้วยคำว่า 'ครับ' พร้อมกับแท็กไปหาคุณ "จิ้งเหวิน จู" (Jingwen Zhu) ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาพาร์ทเนอร์แห่งเพลย์สเตชันจีนและญี่ปุ่น ในทันที

ประโยคที่พูดไปทั้งหมดมันเป็นความจริง ณ เวลานี้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตัวเกมจะไม่มีวันลงให้กับเพลย์สเตชัน และขอร้องชาวเน็ตอย่าเอาคำพูดของตนไปบิดเบือนจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด

This old tweet is suddenly doing the rounds and apparently needs clarifying so:



The above posted said Palworld may release on ps4, ps5, Xbox or PC.

I replied that it won’t be on PlayStation, which was and still is currently true, and that it would be only on Xbox and Steam.…— Bucky | Palworld & Craftopia (@Bucky_cm) January 21, 2024