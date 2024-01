"Suicide Squad: Kill the Justice League" เผยตัวอย่างใหม่ วางจำหน่าย 2 ก.พ.นี้

"Suicide Squad: Kill the Justice League" เป็นเกมแอ็คชันยิงปืนมุมมองบุคคลที่ 3 พัฒนาโดย Rocksteady Studios เจ้าของผลงานเกมยอดนิยมอย่างซีรีส์ Batman: Arkham ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Harley Quinn (หรือ Dr. Harleen Quinzel), Deadshot (หรือ Floyd Lawton), Captain Boomerang (หรือ Digger Harkness) และ King Shark (หรือ Nanaue) เพื่อออกปฏิบัติภารกิจอันเป็นไปไม่ได้ในมหานคร Metropolis เพื่อกอบกู้โลก และพิชิตเหล่าฮีโร่ระดับหัวกะทิแห่งจักรวาล DC อย่างกลุ่ม Justice Leagueภายในคลิปตัวอย่างใหม่ล่าสุด ผู้เล่นจะได้รับชมภาพเกมเพลย์ของตัวละคร Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, และ King Shark ที่พุ่งทะยานเข้าสู่มหานคร Metropolis ท่ามกลางการรุกรานของวายร้าย Brainiac และกองทัพลูกสมุนที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ โดยภายในคลิปยังเผยให้เห็นถึงการต่อสู้กับตัวละครอันโด่งดังอย่าง Green Lantern, The Flash และศัตรูอีกหลากหลายชนิด เพื่อพิชิตภารกิจอันสิ้นหวังอย่างการสังหารเหล่ายอดซุปเปอร์ฮีโร่จากกลุ่ม Justice League แห่งจักรวาล DC"Suicide Squad: Kill the Justice League" จะวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S, และ PC (Steam) สำหรับ Epic Games Store (PC) จะสามารถซื้อได้ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ SuicideSquadGame.com