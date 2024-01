ตำนานเจ้าชายไต่ตึก! "Prince of Persia: The Lost Crown" วางจำหน่ายแล้ววันนี้

ในการผจญภัยครั้งใหม่นี้ ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น ซาร์กอน (Sargon) นักรบหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ สมาชิกของกลุ่มสุดยอดนักรบที่มีชื่อว่า ดิ อิมมอร์ทัลส์ (The Immortals) ในภารกิจช่วยเหลือเจ้าชายกัซซัน พวกเขาต้องออกสำรวจเทือกเขากัฟ (Mount Qaf) สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมหัศจรรย์ แต่บัดนี้ถูกสาปและเป็นอันตรายยิ่งยวด ในไม่ช้าซาร์กอนและเหล่าพี่น้องร่วมศึกจะค้นพบว่า "เวลา" จะเป็นศัตรูตัวฉกาจและสมดุลของโลกจะต้องได้รับการฟื้นฟู"Prince of Persia: The Lost Crown" ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างของเกมแนว Metroidvania ซึ่งผู้เล่นสามารถสำรวจโลกได้ตามต้องการ ตั้งแต่ Citadel of Knowledge หรือป้อมปราการแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ ไปจนถึงภูมิประเทศที่มีสีสันของป่าโบราณฮีร์คาเนียน (Hyrcanian Forest) ผู้เล่นจะค้นพบสภาพแวดล้อมที่หลากหลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานเปอร์เซีย ด้วยการได้รับพลังเวลาใหม่ ปลดล็อกความสามารถเฉพาะตัว และรวมเข้าด้วยกันในการต่อสู้ ซาร์กอนจะได้เดินทางลึกเข้าไปใน Mount Qaf มากขึ้นเรื่อย ๆ ไขปริศนา ค้นหาความลับ และทำภารกิจย่อยที่น่าตื่นเต้นให้สำเร็จ ในการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่นี้ ซาร์กอนยังจะได้เรียนรู้ที่จะเชี่ยวชาญพลังแห่งกาลเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อเอาชนะสัตว์ประหลาดในตำนานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะมาขวางทางเขานอกจากนี้ ขณะที่สำรวจสถานที่ในตำนาน ผู้เล่นจะได้ดื่มด่ำไปกับเพลงประกอบต้นฉบับที่แต่งโดย Mentrix นักแต่งเพลงที่เกิดในอิหร่าน โดยจะมีการผสมผสานทั้งเครื่องดนตรีดั้งเดิมและเสียงสมัยใหม่เพื่อนำทางผู้เล่นจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่อีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง Mentrix ได้ร่วมงานกับ Gareth Coker นักแต่งเพลงที่ได้รับรางวัลมาแล้ว ซึ่งนำเสนอสัมผัสส่วนตัวของเขาเองเพื่อถ่ายทอดการต่อสู้ระดับมหากาพย์กับเหล่าบอสในเกม โดยซาวด์แทร็คฉบับเต็มมีให้บริการแล้วบนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และที่ Ubisoft Music Prince of Persia: The Lost Crown วางจำหน่ายแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ Windows PC ผ่านทาง Epic Games Store และ Ubisoft Store ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ubisoft.com/en-sg/game/prince-of-persia/the-lost-crown