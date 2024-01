"Until Dawn" เตรียมสร้างเป็นภาพยนตร์ จากมือผู้เขียนบท 'แอนนาเบลล์'

gematsu

PlayStation Productions ออกมาประกาศว่าพวกเขากำลังสร้างภาพยนตร์จากวิดีโอเกมเรื่องใหม่ ซึ่งคราวนี้เป็นคิวของผลงานเกมสุดระทึกจากเครื่องเล่น เพลย์สเตชัน 4 ที่เตรียมดัดแปลงสู่รูปแบบหนังคนแสดงเผยแพร่โดยค่ายหนังในเครืออย่าง Screen Gems และได้คุณ "เดวิด เอฟ. แซนด์เบิร์ก" (David F. Sandberg) จาก Lights Out และ Shazam! มาเป็นผู้กำกับโปรเจกต์ภาพยนตร์ Until Dawn ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนทั้งค่าย Vertigo Entertainment, PlayStation Productions, Mangata และ Coin Operated Productions ที่สำคัญคือตัวหนังจะถูกเขียนบทพร้อมควบคุมการผลิตโดยนักแต่งเรื่องสุดสยองผู้เคยเขียนบทให้กับแฟรนไชส์หนังตุ๊กตาผี, ผีแม่ชีและปีศาจจากขุมนรกอย่างทั้งสองภาคมาแล้วสำหรับ Until Dawn มันเป็นเกมแนวสยองขวัญที่ออกวางจำหน่ายในปี 2015 บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวเพื่อนสนิททั้ง 8 คนที่ชักชวนกันไปเที่ยวพักผ่อน ณ กระท่อมร้างห่างไกลในหุบเขา แต่กลับต้องเผชิญเหตุการณ์ประหลาดสุดสะพรึงซึ่งเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับตำนานสยองขวัญพื้นบ้าน ในการเอาตัวรอดฝ่าฟันค่ำคืนอันเหน็บหนาวไปให้ถึงรุ่งเช้า ผู้เล่นจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางให้กับแต่ละตัวละครที่จะเป็นตัวกำหนดว่า ใครจะอยู่หรือใครจะตาย