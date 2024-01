Diablo IV เผยอัพเดต "Season of the Construct" พร้อมลุย 24 ม.ค.

การอัพเดตครั้งนี้จะเริ่มต้นซีซันใหม่เพิ่มเนื้อหาทั้งระบบการสู้ ศัตรู ดันเจียน ไอเทมแบทเทิลพาสและการปรับสมดุลคลาส ใช้กติกาเดิมคือต้องสร้างตัวละครขึ้นใหม่เพื่อเข้าไปลุย แล้วเมื่อจบซีซันก็จะโอนย้ายกลับไปที่โลกหลัก Eternal Realm ให้เล่นต่อเรื่องราวของ Season of the Construct (ฤดูกาลแห่งการสร้าง) จะเกิดขึ้นที่ดินแดน Kehjistan เมื่อจอมปีศาจ Malphas (มัลฟาส) ไปขุดเทคโนโลยีโบราณขึ้นมาจากใต้ผืนทรายเพื่อใช้กับแผนร้ายของตนเอง ทำให้ผู้เล่นต้องเข้าไปหยุดยั้งก่อนที่แดนศักดิ์สิทธิ์จะตกอยู่ในอันตรายโดยจะมี Gatehall ศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่เป็นฐานปฏิบัติการจุดเด่นของการอัพเดตนี้คือระบบ Seneschal Companion ที่จะปลดล็อกออกมาหลังทำเควสต์ซีซัน ลักษณะคล้ายจักรกลขนาดเล็กติดตามไปสู้ด้วยกัน สามารถปรับแต่งและอัพเกรดได้เองหลากหลายรูปแบบ รวมถึงดันเจียนคลังสมบัติ Vaults เพิ่มศัตรูหน้าใหม่และมีโหมดยากระดับ Nightmare ด้วยสิ่งอื่นๆ ที่น่าสนใจก็จะมีทั้ง The Gauntlet เป็นดันเจียนพิเศษรายสัปดาห์แข่งจัดอันดับกันระหว่างผู้เล่นซึ่งจะอัพเดตเข้าไปในภายหลัง การเปลี่ยนอีเวนท์ฟาร์มไอเทม Helltides ให้เล่นได้ตลอดไม่ทิ้งช่วงนาน เพิ่มวิธีควบคุมแบบคีย์บอร์ดปุ่ม WASD บน PC และตัวช่วยอำนวยความสะดวกอื่นๆสำหรับรายละเอียดเชิงลึก ทางทีมพัฒนาจะจัดเป็นรายการไลฟ์สตรีมนำเสนอให้ชมกันในวันที่ 18 มกราคมนี้ ติดตามได้บน Youtube และ Twitch