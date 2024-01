FC Online เอาใจแฟนบอล จัดงาน Meet&Greet นักเตะบัลลงดอร์ "Ruud Gullit"

จบลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์สำหรับงาน Meet & Greet ‘Ruud Gullit’ (รุด กุลลิท) ที่ FC Online ร่วมกับผู้สนับสนุนและพาร์ทเนอร์ชั้นนำที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งสำคัญนี้ อาทิ SUZUKI THAILAND, SAMYAN MITRTOWN, I AM Legend Thailand, CHELSEA BLUE STORE และ BE QUIET! โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมพิเศษมากมายที่ขนมาเอาใจแฟนบอลชาวไทยเริ่มต้นกิจกรรมพูดคุยอัพเดทเรื่องฟุตบอลรอบสัปดาห์สุดร้อนแรง กับ 4 กูรูฟุตบอลคนดัง จากรายงาน มันส์ดี มันเดย์ อาทิ Bank Geeknites, Petr Boat, โคตรแอ็ค ทันข่าวลิเวอร์พูล และ Got Gooner และไฮไลท์สำคัญของงานกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษ Ruud Gullit นักเตะดังเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์ เกี่ยวกับประสบการณ์ในวงการลูกหนังและความประทับใจจากแมตช์การแข่งขันสำคัญต่าง ๆ และโมเมนต์ประทับใจที่สุดในอาชีพนักฟุตบอล คือนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรในปี 1988 ที่เขาเป็นผู้ทำประตูพาทีมชาติเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์ได้สำเร็จ พร้อมกิจกรรมพบปะแจกลายเซ็นให้แฟนบอลไทยได้กระทบไหล่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยต่อด้วยกิจกรรมที่สร้างเสียงฮือฮาจากคอบอลชาวไทย กับเสื้อนักกีฬาฟุตบอลรุ่นพิเศษที่เป็นตัวหนังสือภาษาไทย ให้ร่วมประมูลเพื่อบริจาคมูลนิธิ เดอะวอยซ์ (เสียง จาก เรา) นอกจากนี้ภายในงานยังมี พิธีกรสาวอย่าง แฟร์-ภัคจิรา จากเพจดูบอลแบบแฟร์แฟร์ มาดำเนินรายการและพิธีกรคู่หูตัวตึงแห่งหมู่บ้านปีศาจแดงอย่าง เจ๊ดำและบ.บู๋ มาสร้างความสนุกสนาน และงานนี้ยังถือเป็นการรวมตัวของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในสายฟุตบอลมากกว่า 80 คนที่มาร่วมสนุกในงานอีกด้วยตลอดทั้งงานยังมีเซอร์ไพรส์แจกของรางวัลมากมาย จากทั้ง FC Online และผู้สนับสนุน พร้อมทั้งพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมสร้างความสนุกในกิจกรรมสุดพิเศษ เรียกว่า นอกจากความประทับใจที่ได้พบปะกระทบไหล่ Ruud Gullit นักเตะคนดัง แฟน ๆ ยังได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปมากมายอีกด้วยแฟนบอลชาวไทยและแฟน ๆ จาก FC Online ยังสามารถติดตามกิจกรรมและความสนุกที่ FC Online พร้อมที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษตลอดปี 2024 นี้ ได้ที่ https://fconline.garena.in.th/ และแฟนเพจ EA Sports FC Online Thailand