"League of Legends" เตรียมเปิดศึก Pacific Championship 19 ม.ค.นี้!

PCS 2024 Spring Split จะถูกถ่ายทอดสดผ่านทุกช่องทางอย่างเป็นทางการของ PCS โดยทัวร์นาเมนต์นี้จะจัดขึ้นทุก ๆ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นเวลากว่า 12 สัปดาห์ ซึ่งทั้ง 8 ทีมจะแข่งขันกันเพื่อชิงที่นั่ง 6 ที่เพื่อไปต่อในรอบ Playoff ผู้เล่นชื่อดังหลายคนเช่น Karsa และ SwordArt ต่างก็คืนสู่เหย้ากลับสู่ PCS ในช่วงปิดซีซั่นที่ผ่านมา รับประกันได้เลยว่าการแข่งขันจะทั้งดุเดือดและช่วยยกระดับการเล่นของภูมิภาคนี้ได้อย่างแน่นอนเริ่มตั้งแต่ซีซั่นถัดไป ระบบการแข่งขันของ PCS จะขยับขยายและควบรวมเข้ากับ League of Legends Japan League (LJL) โดย LJL จะยังคงแข่งขันซีซั่นปกติในญี่ปุ่นต่อไป จากนั้นทีมสามอันดับแรกจาก LJL จะผ่านเข้าสู่รอบ Playoff ของ PCS เพื่อเข้าแข่งขันร่วมกับทีมจาก PCS และทีมสองอันดับแรกจาก League of Legends Circuit Oceania (LCO) โดยทุกทีมจะเข้าห้ำหั่นกันเพื่อแย่งชิงโอกาสเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอย่าง MSI และ Worlds- Beyond Gaming (BYG)- CTBC Flying Oyster (CFO)- Deep Cross Gaming (DCG)- Frank Esports (FAK)- Hell Pigs (HPS)- PSG Talon (PSG)- Taipei J Team (JT)- West Point Esports (WP)PSG Academy และ Nate9527 ที่ได้รับการเลื่อนขั้นผ่าน Pacific Challengers League ในซีซั่นที่แล้วจะไม่ได้เข้าร่วมในซีซั่น PCS ที่กำลังจะมาถึง โดยในตอนนี้ที่ลีกมีทั้งหมด 8 ทีม PCS ก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันในซีซั่นปกติเพื่อตัดสินทีมหกอันดับแรกที่จะได้ไปต่อในรอบ Playoff:• การแข่งขันทั้งหมดจะแข่งในรูปแบบ BO3 (สองในสามเกม)• ซีซั่นปกติจะถูกแบ่งเป็นสองช่วง:- ช่วงแรกจะเป็นการแข่งขันรูปแบบ Single Round Robin- ช่วงที่สองจะแบ่งทีมต่าง ๆ ออกเป็นสองกลุ่มขึ้นอยู่กับผลงานในช่วงแรก และทีมต่าง ๆ จะแข่งขันกันในรูปแบบ Single Round Robin อีกครั้งเพื่อตัดสินอันดับของพวกเขาในรอบ Playoff• โดยซีซั่นนี้เราก็จะเปิดตัวแมตช์ Showdown แบบ 1v1 ที่ซึ่งทีมต่าง ๆ จะได้เข้าร่วมเพื่อชิงสิทธิ์ในการเลือกฝั่งสำหรับเกมแรกของพวกเขาในแมตช์ที่กำลังจะมาถึง16:00 CFO vs BYG18:30 DCG vs WP16:00 FAK vs JT18:30 PSG HPS16:00 WP vs BYG18:30 CFO vs DCGในซีซั่นนี้แมตช์ทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดสดเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษาจีนกวางตุ้ง ในขณะที่รอบ Playoff จะมีการเพิ่มภาษาญี่ปุ่นเข้ามา โดยแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ผ่านช่องทาง Twitch และ Youtube อย่างเป็นทางการของ PCSสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีม แพลตฟอร์มถ่ายทอดสด กำหนดการ และอื่น ๆ สามารถติดตามได้ที่ Facebook: LoL Pacific Championship Series และ X: @lolesportspcs