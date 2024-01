NIKKE อัปเดตต้อนรับปีใหม่ เปิดตัวร่างปฐมบท "สการ์เล็ต เงาดำพิฆาต"

[การรีเซ็ตของขวัญการซื้อครั้งแรก]







จอมดาบสังหารแรปเจอร์ จะปลดปล่อยการโจมตีอานุภาพรุนแรงหลากหลายแบบ ตามจำนวนครั้งที่โจมตี เมื่อเธอใช้เบิร์สต์สกิล เงื่อนไขจำนวนครั้งการโจมตีจะลดลง ทำให้เธอสามารถสยบทุกสิ่งในสนามรบด้วยฝีมือดาบอันไร้เทียมทาน● คลาส: แอทแทคเกอร์● อาวุธ: ฟรีตลี่ เฟดดิ้ง (RL)● ธาตุ: ลม● ผู้ผลิต: พิลกริม● ช่วงเวลารับสมัครพิเศษ: 31 ธ.ค. 2023 เวลา 22:00 น. - 18 ม.ค. 2024 เวลา 02:59 น.● วิธีรับ: ล็อบบี้ → รับสมัคร → รับสมัครพิเศษโมเดอร์เนียจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมและเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง ทำลายล้างศัตรูได้อย่างรวดเร็ว เบิร์สต์สกิลของเธอจะช่วยให้เธอยิงถล่มศัตรูได้ด้วยกระสุนไม่จำกัดเป็นวงกว้าง● คลาส: แอทแทคเกอร์● อาวุธ: นิวดอว์น (MG)● ธาตุ: ไฟ● ผู้ผลิต: พิลกริม● ช่วงเวลารับสมัครพิเศษ: 31 ธ.ค. 2023 เวลา 22:00 น. - 18 ม.ค. 2024 เวลา 02:59 น.● วิธีรับ: ล็อบบี้ → รับสมัคร → รับสมัครพิเศษการรับสมัครแบบเพิ่มขั้นพิเศษสำหรับปีใหม่ รับสมัครให้ครบทุกขั้นเพื่อรับนิกเกะ SSR ที่ต้องการ● ช่วงเวลารับสมัคร: 31 ธ.ค. 2023 เวลา 22:00 น. - 11 ม.ค. 2024 เวลา 02:59 น.● วิธีรับ: ล็อบบี้ → รับสมัคร → การรับสมัครแบบเพิ่มขั้น● กติกาการรับสมัคร:- ผู้เล่นจะไม่ได้รับตั๋วไมล์สะสมสีทองหรือตั๋วไมล์สะสมสีเงินเมื่อทำการรับสมัครพิเศษ- หลังรับสมัครครบทุกขั้นแล้ว ผู้เล่นจะได้รับกล่องเลือก SSR ปีใหม่ ซึ่งสามารถเลือกนิกเกะ SSR ได้ 1 คน (ยกเว้นพิลกริม, นิกเกะลิมิเต็ด, และนิกเกะบางคน สำหรับรายละเอียดของตัวละคร โปรดดูที่กล่องเลือก SSR ปีใหม่ 【รายชื่อ】ในหน้ารับสมัคร)● การรับสมัครแบบเพิ่มขั้นจะมีทั้งหมดสี่ขั้น โดยที่แต่ละขั้นจะทำการรับสมัครได้เพียงครั้งเดียว- ขั้นที่ 1 = รับสมัคร 1 ครั้ง (100 เพชร)- ขั้นที่ 2 = รับสมัคร 10 ครั้ง (1,500 เพชร)- ขั้นที่ 3 = รับสมัคร 10 ครั้ง (2,000 เพชร)- ขั้นที่ 4 = รับสมัคร 10 ครั้ง (3,000 เพชร)มีการจัดงานเลี้ยงกันที่ด่านหน้าเพื่อต้อนรับปีใหม่ ผู้บัญชาการได้บังเอิญพบกับสการ์เล็ตที่แอบเข้ามาในด่านหน้า สการ์เล็ตจึงพาผู้บัญชาการมุ่งหน้าขึ้นสู่พื้นผิว เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกัน และบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำในอดีตที่เคยมีร่วมกับพี่สาวของเธอผู้เล่นสามารถเข้าสู่หน้าอีเวนต์ NEW YEAR, NEW SWORD และเคลียร์ด่านทั้งหมดเพื่อรับไอเทมอีเวนต์ซึ่งใช้แลกเป็นรางวัลต่าง ๆ ได้ เช่น ตั๋วรับสมัครและวัสดุเพิ่มสกิลในร้านค้าอีเวนต์● ระยะเวลาอีเวนต์: 28 ธ.ค. 2023 หลังการปรับปรุง - 11 ม.ค. 2024 เวลา 02:59 น.● *การแลกเปลี่ยนไอเทมในร้านค้าอีเวนต์ จะสิ้นสุดในวันที่ 11 ม.ค. 2024 เวลา 02:59 น.ล็อกอิน 7 วัน ในช่วงอีเวนต์และรับรางวัล รับตั๋วรับสมัครขั้นสูง และวัสดุการพัฒนาเมื่อล็อกอินครบ 7 วัน● ช่วงเวลาอีเวนต์: 28 ธ.ค. 2023 หลังการปรับปรุง - 11 ม.ค. 2024 เวลา 02:59 น.เทพธิดาแห่งเสียงเพลง ผู้เริ่มต้นปีใหม่บนเวทีแสนตระการตารับคอสตูมนอยส์: คลาสสิกดีว่า ได้จากกาชาคอสตูม พร้อมเสียงพากย์ใหม่, แอนิเมชันเบิร์สต์สกิลใหม่, ท่ายืนใหม่และโมเดล SD พิเศษ● ช่วงเวลาอีเวนต์: 31 ธ.ค. 2023 เวลา 22:00 น. - 18 ม.ค. 2024 เวลา 02:59 นงานเลี้ยงแห่งปีกสีดำ คอยต้อนรับปีใหม่รับคอสตูมกิโยติน: รังสรรค์อันธการ ได้จากบัตรผ่านเดือนมกราคม● ช่วงเวลาอีเวนต์: 31 ธ.ค. 2023 เวลา 22:00 น. - 18 ม.ค. 2024 เวลา 02:59 น.ทานตะวันผลิบานยามปีใหม่รับคอสตูมลิเตอร์: ทานตะวันบานฉ่ำ ได้จาก SUNRISE PASS● ช่วงเวลาอีเวนต์: 31 ธ.ค. 2023 เวลา 22:00 น. - 18 ม.ค. 2024 เวลา 02:59 นหลังจากการอัปเดตในวันที่ 28 ธันวาคม จะมีการรีเซ็ตของขวัญการซื้อครั้งแรกทั้งหมดในร้านเพชร โดยเมื่อซื้อเพชรแพ็กใดก็ตาม จะได้รับโบนัสเพชรฟรี รายละเอียดมีดังนี้:ระดับ 1: ซื้อ 320 เพชรเติม + 320 เพชรฟรีระดับ 2: ซื้อ 720 เพชรเติม + 720 เพชรฟรีระดับ 3: ซื้อ 1,500 เพชรเติม + 1,500 เพชรฟรีระดับ 4: ซื้อ 2,300 เพชรเติม + 2,300 เพชรฟรีระดับ 5: ซื้อ 4,200 เพชรเติม + 4,200 เพชรฟรีระดับ 6: ซื้อ 6,200 เพชรเติม + 6,200 เพชรฟรีทั้งนี้การซื้อเพชรครั้งแรกในร้านเพชรก่อนอัปเดตวันที่ 28 ธันวาคม จะยังไม่มีการรีเซ็ต ดังนั้นเมื่อซื้อเพชรระดับเดิม จะไม่ได้รับโบนัสใด ๆGODDESS OF VICTORY: NIKKE เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบนมือถือและพีซี ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://nikke-sea.com/ และแฟนเพจ NIKKE - TH