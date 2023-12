ตัวอย่างอนิเมะ "Code Geass" ภาคใหม่หนังโรงฉายปีหน้า

หนังโรงจะใช้ชื่อว่า Roze of the Recapture เคยมีการเปิดตัวเอาไว้นานแล้ว นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Code Geass Next 10years Project ซึ่งนำซีรีส์ดังกลับมาสานต่อเล่าเรื่องราวใหม่ตัวเอกของภาคจะเป็นสองพี่น้องทหารรับจ้าง นำโดยคนน้อง "โรเซ" ทำหน้าที่เจรจางานและวางแผนยุทธการ ส่วนพี่ชาย "แอช" เป็นคนลงมือต่อสู้ใช้หุ่นไนท์แมร์เฟรม "Zi-อพอโล" รุ่นใหม่ประสิทธิภาพสูง ยังไม่ยืนยันชัดว่าเนื้อเรื่องจะอยู่ในช่วงเวลาใดเทียบกับภาคต้นฉบับรายชื่อทีมงานหลักๆ ก็มีผู้ออกแบบตัวละครต้นฉบับ CLAMP ขาประจำ ผู้กำกับ โยชิมิสึ โอฮาชิ ผู้เขียนบทควบคุมซีรีส์ โนโบรุ คิมุระ และเพลงเปิด "Running In My Head" โดยศิลปินร็อคชื่อดัง MIYAVI ทั้งหมดอำนวยการสร้างโดยค่ายบันไดนัมโคฟิล์มเวิร์คส์สำหรับซีรีส์ Code Geass ก็มีจุดเริ่มมาจากอนิเมะโทรทัศน์ออกอากาศในปี 2006 ก่อนจะประสบความสำเร็จใหญ่กลายเป็นแฟรนไชส์ทำภาคต่อภาคแยก มีทั้งภาพยนตร์ วีดีโอเกม นิยาย หนังสือมังงะ และของเล่นของสะสม