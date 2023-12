"TSX by Astronize" เกมมือถือ Play & Earn เปิดลงทะเบียน Alpha Test แล้ววันนี้!

กิจกรรม: ไอเทมสนับสนุนการทดสอบ Alpha Test





กิจกรรม: Bug Hunter





กิจกรรม: World Boss Challenge







"TSX by Astronize" ถือเป็นเกมแรกที่เปิดตัวภายใต้ Astronize แพลตฟอร์ม Hybrid Web 3.0 หรือ Play-and-Earn ของบริษัท คับเพลย์ เอ็นเตอร์เมนท์ จำกัด [บริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ. แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ (ชื่อเดิม เอเชียซอฟท์ฯ) และบจก. บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์] โดยเกม TSX by Astronize จะอยู่บน BitKub Chain และใช้เหรียญ KUB Coin ในการแลกเปลี่ยนกับเหรียญ TSX Tokenเหรียญสำหรับการอัปเกรดระบบต่าง ๆ ทั้งระบบวิญญาณขุนพล และระบบยุทธภัณฑ์เทพ รวมถึงยังสามารถแลกเปลี่ยนออกไปเป็น TSX Token เพื่อใช้ในการซื้อ-ขายไอเทม NFT บนแพลตฟอร์ม Astronize Marketplace ได้อีกด้วยระบบที่ช่วยเสริมความสามารถให้กับขุนพลของผู้เล่น ทั้งค่าสเตตัสและจำนวนสกิลที่เพิ่มขึ้น ช่วยยกระดับความสามารถของขุนพลให้หลากหลายและใช้งานได้มากยิ่งขึ้นชุดอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งตัวละครของผู้เล่นและขุนพล เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครในแต่ละสายได้แบบเฉพาะทางและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไอเทมสำหรับเพิ่มค่าสเตตัสของ "คุณสมบัติย่อย" ของยุทธภัณฑ์เทพให้มีค่าพลังสเตตัสที่สูงขึ้นแบบสุ่มดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://astronize.gitbook.io/tsx-by-astronize/game-guide ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบ Alpha Test และเข้าเล่นช่วง Alpha Test ตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับรางวัล(ส่งไอเทมโค้ดช่วงเปิด OBT ทาง Email ที่ลงทะเบียนร่วมทดสอบ)- ไอเทมเกม TSX สำหรับใช้ช่วง OBT: เหรียญดวงวิญญาณ (Spirit Coin) x3, บัตรสุ่มขุนพล (Warlord Ticket) x5,บัตรสุ่มการ์ด (Card Ticket) x5- ไอเทมเกม TS Online Mobile: บัตรเล่นสนุก 7 วัน x1รับไอเทมสนับสนุนฟรีทุกวัน ตลอดช่วง Alpha Testยันต์โทเค็น x2,000, ยันต์มัลติเวิร์ส x50, เหรียญดวงวิญญาณ x50, 50,000 ตำลึง, 10,000,000 เหรียญทอง, ขาหมูชั้นเยี่ยม x50, ใบเสริมแกร่งดวงวิญญาณ x200, ค้อนเทวะ 6 ดาว x50, ยันต์ล้างหลอมวิญญาณ x50ร่วมทดสอบและเป็นคนแรกที่แจ้ง Bug หรือปัญหาระหว่างการทดสอบในช่องทางที่กำหนดและข้อมูลครบถ้วน (ไม่ซ้ำกับผู้อื่นและไม่ซ้ำกับปัญหาที่ทีมงานประกาศไว้)บัตรสุ่มขุนพล (Warlord Ticket) x1 (จำนวน 500 รางวัล)เข้าร่วม World Boss Battle และทำดาเมจใส่บอสต่อครั้งได้สูงสุดติดอันดับ Top 10วิญญาณกวนอู x1"TSX by Astronize" เปิดลงทะเบียนเข้าร่วม Alpha Test แล้วที่ https://tsx.astronize.com/th-th/ จำกัดเพียง 750 คนเท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ TSX by Astronize