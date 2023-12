"Honkai: Star Rail" คว้ารางวัลเกมไอโฟนแห่งปี 2023

สำหรับรางวัลนี้ ทางแอปเปิลจะมอบให้แอพพลิเคชันทั้งประเภทใช้งานและเกมบนอุปกรณ์ของตนเอง มีการแยกหมวดตามเครื่องและหัวข้ออื่นๆ รวมหมด 14 รางวัลเพิ่งประกาศผลออกมาจากผู้เข้ารอบสุดท้ายเกือบ 40 รายรางวัลเกมสำหรับอุปกรณ์ไอโฟนตกเป็นของ Honkai: Star Rail จัดจำหน่ายในนาม COGNOSPHERE PTE. LTD. เป็นแนวอาร์พีจีเล่นฟรีนำเสนอด้วยกราฟิกสไตล์อนิเมะสามมิติ ให้ผู้เล่นผจญภัยตามเนื้อเรื่องบนเส้นทางรถไฟสู่ดวงดาวพร้อมระบบต่อสู้จัดทีมวางแผนใส่คำสั่ง มีตัวละครมากมายให้สะสมสำหรับแนวฮาร์ดคอร์ขึ้นมาก็มีเกม Mac แห่งปีเป็น Lies of P จากค่าย NEOWIZ แนวแอคชันระดับความยากสูง เล่าเรื่องราวแนวแฟนตาซีอิงจากนิทานพินอคคิโอ ให้ผู้เล่นต่อสู้ตะลุยด่านด้วยอาวุธอุปกรณ์สารพัดชนิดและตัดสินใจเลือกคำถามคำตอบระหว่างทางนำไปสู่บทสรุปหลายแบบนอกจากนี้ รางวัลเกมอื่นๆ ที่น่าสนใจก็มีหมวด Apple Arcade เป็นของ Hello Kitty Island Adventure จากค่าย Sunblink แนวเที่ยวเล่นบนเกาะหรรษา และหมวด iPad คือเกม Lost in Play จากค่าย Snapbreak Games เป็นแนวผจญภัยชี้แล้วคลิก