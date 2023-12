Review: UFO Robot Grendizer The Feast of the Wolves อภินิหารหุ่นเหล็ก เด็กไม่ปลื้ม!

"ถ้าให้พูดตามตรงก็คงต้องบอกว่า UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves นั้นมันมีความดึงดูดน่าสนใจน้อยมากถึงมากที่สุด ด้วยคอนเทนต์ที่สั้นกุดจบไวได้ภายใน 5 ชั่วโมง เกมเพลย์ที่ตื้นเขินขาดพัฒนาการ นาทีแรกเคยสู้ยังไง นาทีสุดท้ายก็ยังคงสู้ด้วยวิธีเดิมอยู่แบบนั้น แถมตัวเกมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออิงตามกระแสอนิเมะรีบูตที่กำลังจะฉายในปีหน้า เนื้อหาและดีไซน์การออกแบบตัวละครจึงไม่ได้ถูกอัปเดตใหม่ให้อินเทรนด์เข้ากับยุคสมัย ทุกอย่างจึงดูโบราณเหมือนเมื่อ 50 ปีก่อน ซึ่งแฟนคลับเด็กหนวดอาจจะชื่นชอบตรงจุดนี้เราก็ไม่ว่ากัน แต่สิ่งที่เราไม่ชอบและยอมรับไม่ได้เลยจริงๆนั่นคือระบบเกมเพลย์ที่ดันล้าสมัยตามการ์ตูนไปด้วย เพราะมันไม่มีทั้งความสนุก ความบันเทิง ความสดใหม่ หรือความท้าทายใดๆมามอบให้แก่เรา เล่นไปหาวไปแบบถอนหายใจทิ้งไปวันๆ ไม่รู้ว่าทีมงานอยากให้ผู้คนหันมาสนใจในซีรีส์หรือต้องการให้พวกเขาเกลียดเบือนหน้าหนีการ์ตูนเรื่องนี้กันนะ?"