League of Legends เตรียมควบรวม Japan League กับ Pacific Championship Series พร้อมระเบิดความมันปี 2024

การพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในช่วงหลายปีของ Riot Games ในการเสริมสร้างระบบการแข่งขันอีสปอร์ตของ League ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีหลักการสำคัญดังนี้ซึ่งจะกลายเป็นลีกที่แข็งแกร่งในระบบการแข่งขันอีสปอร์ตของ League of Legends ทั่วโลก ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมได้ทดสอบฝีมือของตนเองกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งทีมอื่น ๆ ในระดับภูมิภาค และยกระดับคุณภาพของทีมมือโปรทั้งหมด ซึ่งจะส่งเสริมการแข่งขันในระดับสูงในระบบการแข่งขันแบบหลายระดับด้วยการนำเสนอคอนเทนต์การถ่ายทอดสดที่มีคุณภาพในภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีนกลาง และกวางตุ้ง รวมถึงประสบการณ์ที่เข้าถึงแก่นของความเป็นท้องถิ่นทั่วทั้งภูมิภาค แฟน ๆ จะได้พบกับการจับคู่แข่งขันที่มีความหลากหลายระหว่างทีม PCS, LJL และทีม LCO ทั้งจะได้รับข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับลีกและข้อมูลการแข่งขันผ่านช่องทางโซเชียลของ PCS ที่เป็นหนึ่งเดียวกันง่ายยิ่งกว่าที่เคยซึ่งผู้เล่นมือโปรและองค์กรจะเติบโตขึ้นได้ การควบรวมนี้เป็นก้าวแรกในการมอบแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นพร้อมฐานแฟนใหม่ ๆ และโอกาสในการเพิ่มยอดผู้ชมแก่ทีมมือโปรผู้เล่น LJL จะถือว่าเป็นผู้เล่นประจำถิ่นของ PCS ซึ่งหมายความว่าผู้เล่น LJL จะเข้าร่วมทีมใดก็ได้ในการแข่งขันของ PCS โดยที่ไม่ถูกนับว่าเป็นผู้เล่นต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ทีม LJL ยังคงต้องมีผู้เล่นชาวญี่ปุ่นอย่างน้อยสามคนในทีมเช่นเดียวกับตอนที่ LCO เข้าร่วมระบบการแข่งขันของ PCS ในซีซั่นที่แล้ว LJL จะยังคงเล่นซีซั่นปกติในญี่ปุ่นต่อไป จากนั้น ทีมสามอันดับแรกจาก LJL จะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ PCS และมาแข่งขันกับทีม PCS และ LCO อื่น ๆ เพื่อชิงสิทธิ์ในการเข้าร่วมอีเวนต์ระดับนานาชาติ เช่น MSI และ Worldsทีมที่คว้าอันดับหนึ่งจาก Spring Split จะผ่านเข้าสู่ MSI ในขณะที่ทีมสองอันดับแรกจาก Summer Split จะผ่านเข้าสู่ Worldsทีมสามอันดับแรกจาก LJL จะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ PCS ซึ่งทีมจะได้เข้าร่วมกับทีมหกอันดับแรกจาก PCS และสองทีมอันดับแรกจาก LCO ขณะนี้รอบเพลย์ออฟ PCS จะแบ่งออกเป็นสองรอบ โดยทีมสามอันดับแรกจะผ่านเข้าสู่รอบที่สองทันทีจะแบ่งทีมออกเป็นกลุ่ม A และ B เพื่อแข่งขันกันในรูปแบบแพ้สองครั้งคัดออก โดยผู้ชนะของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้ารอบ ส่วนทีมที่เหลือจะมาแข่งขันกันเพื่อกลายเป็นผู้ชนะสายล่างของกลุ่มตนเอง โดยผู้ชนะสองทีมจะมาแข่งขันกันในแมตช์ผ่านเข้ารอบเพื่อชิงสิทธิ์ในการเข้าร่วมรอบที่สองทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งหกทีมจะมาห้ำหั่นกันในสายการแข่งขันแพ้สองครั้งคัดออกเพื่อที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมที่เก่งกาจที่สุดในแปซิฟิกการแข่งขันรูปแบบนี้จะดำเนินต่อไปอีกหลายปีเพื่อทำให้อีสปอร์ตของ League of Legends มีการแข่งขันมากขึ้น และทำให้ลีกดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันและทัวร์นาเมนต์ของ League of Legends ได้ที่ https://www.leagueoflegends.com/ และ Facebook: League of Legends