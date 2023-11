ผู้เขียนมังงะ "Hunter x Hunter" เผยตอนจบที่วางแผนไว้

การเปิดเผยดังกล่าวมาจากรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ Iwakura to Yoshizumi ออกอากาศช่องทีวีอาซาฮีเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยตอนล่าสุดมีศิลปินแขกรับเชิญเป็นแฟนมังงะเรื่องนี้ พร้อมด้วยจดหมายจากผู้เขียนเองตอบคำถามเกี่ยวกับตอนจบโทงาชิเล่าว่าเขาเตรียมตอนจบเอาไว้ 3 รูปแบบ A, B และ C พร้อมคิดถึงปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้อ่าน คาดว่าแบบ A จะทำให้พอใจ 8 ส่วนไม่พอใจ 2 ส่วน ต่อด้วยแบบ B ที่พอใจไม่พอใจใกล้เคียงกัน และสุดท้ายแบบ C จะพอใจเพียง 1 ส่วนไม่พอใจ 9 ส่วน แต่ยังเก็บไว้เพราะเป็นแบบที่ตัวเขาเองชอบที่สุดนอกจากนี้ เขายังมีตอนจบรูปแบบ D ที่ตัดออกไปแล้วมาเล่าให้ฟัง บอกว่าหากเขาเสียชีวิตลงโดยที่ยังค้างคาก็ขอให้นับอันนี้เป็นตอนจบจริงไปเลยในตอนจบแบบ D เรื่องราวจะเกี่ยวกับเด็กสาว "กิน" ทายาทรุ่นหลังของตัวเอก กอน โดยเธอได้พยายามตกปลายักษ์เจ้าแห่งบึงก่อนจะทำสำเร็จ ย้อนรอยตอนแรกสุดที่ตัวเอก กอน เคยทำสิ่งเดียวกัน เป็นเงื่อนไขที่ผู้ปกครองของเขาจะอนุญาตให้ไปเข้าสอบฮันเตอร์อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขของเด็กสาว กิน กลับตรงกันข้าม คือแม่ของเธอจะต้องไม่พูดถึงเรื่องให้เธอไปเป็นฮันเตอร์อีก เป็นความปรารถนาของเด็กสาวที่จะอยู่บนเกาะไปตลอด เพราะเธอนึกถึงความรู้สึกของคนที่กังวลรอคอยอยู่ข้างหลังในฉากสุดท้าย นกตัวหนึ่งก็บินออกจากเกาะผ่านไปยังสถานที่ต่างๆ แสดงให้เห็นผู้คนมากมายที่อาจเป็นลูกหลานของตัวละครคนนั้นคนนี้ ก่อนที่นกจะบินหายไปบนท้องฟ้ากว้างและมีเงาด้านหลังของใครบางคนเฝ้ามองอยู่เป็นตอนจบปัจจุบัน มังงะ Hunter x Hunter ก็อยู่ในสภาวะหยุดพักเนื่องจากปัญหาสุขภาพของโทงาชิ ใช้วิธีเขียนไปเรื่อยๆ แบบไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน เมื่อต้นฉบับครบถึงจุดหนึ่งก็จะทยอยนำมาตีพิมพ์ บางครั้งทิ้งช่วงห่างกันนานหลายเดือนถึงกับเป็นปี