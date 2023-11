คืนนี้! YOASOBI เตรียมปล่อยเพลงใหม่ "Biri-Biri" อิงจากโปเกมอน

โครงการนี้จะเป็นความร่วมมือกับบริษัทโปเกมอนคอมพะนีโดยตรง อิงเนื้อหาเพลงมาจากนิยายสั้น "Kimi to Ameagari o" เป็นงานฉลองครบรอบ 1 ปีเกม Pokemon Scarlet และ Violet บนเครื่องสวิตช์ซึ่งวางจำหน่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2022นิยายจะเดินเรื่องผ่านมุมมองของ "เนโมนา" ที่เป็นเทรนเนอร์คู่แข่งภายในเกม โดยเธอได้เจอกับ "แอนนา" นักเรียนที่ย้ายมาใหม่และออกผจญภัยหาสมบัติด้วยกัน เขียนโดย "อายาโนะ ทาเคดะ" สามารถอ่านได้ฟรีบนเว็บไซต์และจะมีหนังสือทำแจกให้ผู้ซื้อของที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นด้วย สำหรับตัวเพลง Biri-Biri ก็จะมีสองเวอร์ชันญี่ปุ่นอังกฤษออกพร้อมกันและจะปล่อยมิวสิควีดีโอทีหลัง จับเอาโปเกมอน Pawmot มาขึ้นหน้าปก เป็นคู่หูของเนโมนาภายในเกมนั่นเองผลงานเด่นที่ผ่านมาของ YOASOBI ก็มีเพลงดังยอดวิวหลายสิบล้านถึงร้อยล้านมากมาย อย่างเช่น The Blessing ที่ใช้ประกอบอนิเมะกันดั้มแม่มดจากดาวพุธ และ Idol จากเรื่อง Oshi no ko ที่แรงจนขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดสหรัฐมาแล้ว