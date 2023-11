"Pokémon Concierge" อนิเมชันฉายเน็ตฟลิกซ์ 28 ธ.ค.

เดิมที ซีรีส์เรื่องนี้ก็เผยโฉมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ในรายการโปเกมอนพรีเซนต์ สร้างโดยทีม dwarf Studios ของญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญเทคนิกสต็อปโมชันเคยทำซีรีส์ Rilakkuma's Theme Park Adventure ให้กับเน็ตฟลิกซ์มาก่อนเนื้อเรื่องจะเป็นการแต่งขึ้นใหม่หมด เล่าเกี่ยวกับรีสอร์ตสำหรับโปเกมอนบนเกาะทางใต้ มีตัวเอกคือ "ฮารุ" พนักงานคนใหม่และ "โกดั๊ก" คู่หูต้องทำงานต้อนรับเหล่าโปเกมอนและเทรนเนอร์ร่วมกับเพื่อนพนักงานคนอื่น ขณะที่เธอค่อยๆ ค้นพบตัวเองไปทีละน้อยผู้รับหน้าที่ร้องเพลงประกอบคือศิลปินดัง "มาริยะ ทาเคอุจิ" ทำซิงเกิลแต่งใหม่ชื่อว่า Kimi no Ibasho (Have a Good Time Here) เพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ เตรียมวางจำหน่ายวันที่ 20 ธันวาคมโดยค่ายวอร์เนอร์มิวสิคในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ค่ายเน็คฟลิกซ์ก็เริ่มจับคอนเทนท์เกี่ยวโปเกมอนมาลงบริการสตรีมมิงของตนเองอย่างต่อเนื่อง ซี่งก็มีข่าวลือวงในว่ากำลังซุ่มทำซีรีส์คนแสดงจริงอยู่ด้วย