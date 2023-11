อย่างว้าว! เกมมือถือใหม่ "ศึกตํานาน 7 อัศวิน" ที่ใช้อันเรียลฯ 5

"เมลิโอดาส"

"ทริสตัน"

gematsu

Netmarble ร่วมกับทีมพัฒนา Netmarble F&C ประกาศปล่อยเทรลเลอร์ตัวอย่างล่าสุดสำหรับเกมแอ็คชั่นผจญภัยอาร์พีจีโอเพ่นเวิลด์ภาคใหม่ในจักรวาล "ศึกตํานาน 7 อัศวิน" เพื่อเป็นการต้อนรับงาน G-Star 2023 ที่กำลังจะเริ่มจัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้เนื้อหาของเกมจะบอกเล่าเรื่องราวมัลติเวิร์สใหม่ที่มีและ(บุตรชายของเขากับเอลิซาเบธ) เป็นตัวละครเอกยืนพื้นหลัก โดยทั้งคู่จะได้ออกท่องผจญภัยไปในดินแดนพื้นที่เปิดกว้างของ Britannia เพื่อเสาะหาตัวละครฮีโร่อื่นๆจากทั้งภาค The Seven Deadly Sins และ Four Knights of the Apocalypse มาเสริมทัพสร้างทีมสุดแกร่งในสไตล์ของตัวเองจากตัวอย่างที่เผยออกมานั้น นับว่าเกมภาคใหม่นี้มีการยกระดับอัปเกรดจากภาคที่แล้ว The Seven Deadly Sins: Grand Cross เยอะแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะนอกจากความอิสระเสรีในการเดินสำรวจโลกกว้างซึ่งแตกต่างจากภาคก่อนที่เป็นเทิร์นเบสแนวตั้งแล้ว ตัวเกมยังได้รับประโยชน์จากขุมพลังที่ช่วยให้เอฟเฟกต์การต่อสู้ต่างๆภายในเกมดูเวอร์วังอลังการไม่แพ้ เกนชินฯ เลยทีเดียว