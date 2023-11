โหวตเลย! The Game Awards เผยผู้เข้าชิงเกมยอดเยี่ยมแห่งปี

สำหรับรางวัลรายการนี้ก็ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดแห่งปีในวงการ ใช้วิธีคัดเลือกโดยคณะกรรมการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกคิดอัตราส่วนคะแนน 90 เปอร์เซ็นต์ นำมารวมกับคนทั่วไปร่วมโหวตเป็นคะแนนอีก 10 เปอร์เซ็นต์รางวัลที่คนจับตามองกันมากที่สุดคือเกมยอดเยี่ยมแห่งปี 2023 มีผู้เข้าชิง 6 เกมได้แก่ Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder และ The Legend of Zelda: Tears of The Kingdomสำหรับหมวดอื่นก็จะมีรางวัลทั้งในด้านงานสร้าง งานศิลป์ การแสดง สตูดิโออิสระ แวดวงอีสปอร์ต นักแคสต์ สมาร์ตโฟน แว่น VR/AR และแยกตามแนวการเล่น รวมทั้งหมด 31 สาขา สามารถเข้าไปชมรายชื่อและ ร่วมโหวตได้บนเว็บไซต์ทางการ นอกเหนือจากงานประกาศผล อีกสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญมีคนเฝ้ารอกันมากคือข่าวสารการเปิดตัวเกม ปล่อยหนังตัวอย่างหรือประกาศวันจำหน่าย ซึ่งจะแทรกให้ชมตลอดรายการเหมือนอีเวนท์งานเกมโชว์ขนาดใหญ่