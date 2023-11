"Legion Go" เครื่องเกมพกพาจาก Lenovo เตรียมเปิดตัวในไทย เร็ว ๆ นี้

กล่าวว่า “นวัตกรรมเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจของเลอโนโว รวมถึงขุมพลังและประสิทธิภาพที่อยู่ใน DNA ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกมมิ่งอย่าง Lenovo Legion ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกของเกม โดยมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลาย และเรายังยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมแบบ immersive ก้าวไกลไปสู่ระดับโลก โดยเราเริ่มเปิดตัวนวัตกรรมสุดล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคศูนย์กลางของเหล่าเกมเมอร์เป็นที่แรก และจะขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นในต่อ ๆ ไป”กล่าวว่า “Legion Go ผสานความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิศวกรรมและการออกแบบอันเป็นนวัตกรรมของเลอโนโว เพื่อนำสุดยอดพลังของการเล่นเกมบนพีซีมาสู่มือของเกมเมอร์ทั่วโลก ด้วยสุดยอดของขุมพลังการเล่นเกมประสิทธิภาพสูงมาผสมผสานกับ Legion Glasses, คอนโทรลเลอร์แบบถอดได้, ซอฟต์แวร์ และโหมดเกมที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ ทั้งหมดนี้มาบรรจบกันเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมสำหรับเกมเมอร์ที่ไม่เหมือนใครและยังเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา Lenovo มุ่งมั่นที่จะก้าวล้ำไปอีกขั้นในการพัฒนาเทคโนโลยีเกม โดยนำเสนอโซลูชั่นประสิทธิภาพสูงที่เข้าถึงเกมเมอร์ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอันก้าวล้ำนี้ไปสู่อนาคต และจะสร้าง Legion ให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในส่วนของแล็ปท็อป ทาวเวอร์พีซี มอนิเตอร์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับการเล่นเกม”ใช้เวลาออกแบบกว่าสองปีเพื่อให้เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาประสิทธิภาพสูง สามารถประมวลผลเกมด้วยขีดความสามารถที่ทรงพลัง หยิบมาเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย ถือเป็นหนึ่งในเครื่องเล่นพกพาบนระบบปฏิบัติการ Windows 11 ที่ดีที่สุด• ด้วยประสิทธิภาพการเล่นเกมบนพีซีบน Windows 11 พร้อมขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen Z1 Extreme และกราฟฟิก AMD RDNA• หน้าจอแสดงผล QHD+ ขนาด 8.8 นิ้ว ให้อัตราส่วนภาพ 16:10 ถือเป็นยังมีอัตราการรีเฟรช 144Hz เพื่อให้การ• RAM ให้มาสูงสุดถึง 16GB LPDDR5X (7500Mhz) พร้อมความยืดหยุ่นในการจัดการพลังงานนอกเหนือจาก PCIe Gen4 SSD สูงสุดถึง 1TB ยังมีสล็อต micro-SD ที่ให้พื้นที่จัดเก็บที่มากขึ้นถึง 2TB• มาพร้อมแบตเตอรี่ 49.2Wh ที่มีชั่วโมงการใช้งานยาวนานนอกจากนี้นวัตกรรมของ Legion Go ยังยกระดับมาตรฐานประสิทธิภาพ ความสะดวกในการพกพา และประสบการณ์การเล่นเกมโดยรวมทั้งในเอเชียแปซิฟิกและที่อื่น ๆ โดยจุดเด่น คือ คอนโทรลเลอร์ TrueStrike แบบถอดได้ ซึ่งมีเทคนิคการวัดแรงดันไฟ Hall Effect ที่ให้ความแม่นยำ ให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าคอนโซลเกมพกพารุ่นทั่วไป รวมทั้งโหมดเกมใหม่ ๆ เช่น Battlestation ที่ทำให้ Legion Go กลายเป็นเดสก์ท็อปเกมมิ่งทันที่ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก รองรับทั้งการเล่นเกมแบบทั่วไปและการแข่งขัน eSports โหมดการทำงานของเมาส์ FPS ที่แปลงคอนโทรลเลอร์ของ Legion Go ให้กลายเป็นอินพุตเมาส์และคีย์บอร์ดได้ ยังมาพร้อมกับ Legion Space ฮับของเกมที่มีไลบรารีเกมแบบรวมศูนย์ กับฟีเจอร์ที่เปิดได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการเรียกดู จัดการ และตั้งค่าปรับแต่งให้เหมาะกับการเล่นเกมตามความต้องการของผู้เล่นมอบประสบการณ์และอรรถรสในการเล่นเกม AR คุณภาพสูง มาพร้อมจอแสดงผล micro-OLED ที่ให้ภาพคมชัดระดับ FHD มีช่วงคอนทราสต์และความละเอียด High Color พร้อมอัตราการรีเฟรช 60Hz ดีไซน์เพรียวบางโดดเด่น น้ำหนักเบา เข้ากันได้กับ Legion Go และ อุปกรณ์อื่น ๆ ของ Legion รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน USB-C จากทั้ง Windows, Android 6 และ macOS 7 โดย Legion Glasses จะจำลองประสบการณ์และฟังก์ชันของการเล่นเกมบนหน้าจอขนาดใหญ่ อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นเกม AR ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตถือเป็นตัวแทนของนวัตกรรมแล็ปท็อปเกมมิ่ง ด้วย โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-13980HX เจนเนอเรชั่น 13 เป็นแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมขนาด 16 นิ้วเครื่องแรกที่มีระบบระบายความร้อน Integrated Liquid-Cooling System และปรับแต่งโดย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้แรงกดดัน และสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการเล่นเกมขั้นสูง ให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ราบรื่นและสมจริงยิ่งขึ้นLenovo Legion 9i พร้อมวางจำหน่ายแล้ว ราคาเริ่มต้นที่ 169,990 บาท ส่วน Lenovo Legion Go และ Lenovo Legion Glasses จะมีการประกาศราคาและการจัดจำหน่ายในประเทศไทยอีกครั้งภายหลัง ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lenovo.com/th/en/legion/ และแฟนเพจ Lenovo Legion