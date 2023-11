เลื่อนก่อน! "โซนี" ปรับแผนเกมแนวไลฟ์เซอร์วิสออนไลน์

การประกาศครั้งนี้ก็มาพร้อมรายงานผลประกอบการรอบไตรมาส อ้างอิงถึงข่าวในอดีตที่โซนีเคยบอกว่าจะสร้างเกมแนวไลฟ์เซอร์วิสมากถึง 12 เกม และวางแผนจะปล่อยออกมาทั้งหมดไม่เกินปีงบประมาณ 2025 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2026ในการให้ข้อมูลล่าสุด ซีโอโอและซีเอฟโอ "ฮิโรกิ โทโทกิ" ก็แจ้งนักลงทุนว่าพวกเขากำลังพิจารณาแผนใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าเกมจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นในระยะยาว โดยจะมีเพียง 6 เกมที่ออกได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2025 ในแผนปัจจุบัน ส่วนที่เหลืออีก 6 ยังคงต้องสร้างกันต่อลักษณะของเกมแนวไลฟ์เซอร์วิสออนไลน์จะเริ่มจากการวางขายปกติหรือปล่อยให้โหลดฟรี จากนั้นก็ทยอยอัพเดตระยะยาว ทำเงินเพิ่มด้วยวิธีขายไอเทม เนื้อหาเสริม ค่าสมาชิกรายเดือน หรืออื่นๆ นำรายรับวนกลับมาเป็นทุนพัฒนาต่อตัวอย่างโครงการของโซนีที่มีข่าวออกมาก็อย่างเช่นซีรีส์ The Last of Us และ Horizon ที่ดัดแปลงไปเน้นเล่นแบบออนไลน์ หรือเกมใหม่แนวแฟนตาซีโดยทีม London Studio เป็นต้นนอกจากนี้ โซนีก็ได้ซื้อสตูดิโอ Bungie พร้อมเกมยิงไลฟ์เซอร์วิส Destiny ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ดึงเอาความเชี่ยวชาญของทีมงานมาช่วยพิจารณาทั้ง 12 โครงการที่กำลังสร้าง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนไปถึงครึ่งหนึ่งและบางอันก็มีข่าวว่าถูกแช่แข็งชะลอแผนพัฒนาไปแล้ว